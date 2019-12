Muhammed Badawi, der sammen med sin far driver Pinnochio Slik, har i anledning af julen valgt at donere omsætningen fra 23. december til Team Rynkebys indsamling til Børnecancerfonden.

Dette, selvom Muhammad for blot et par uger siden ikke vidste, hvad Team Rynkeby var.

For at forstå, hvorfor slikbutikken har valgt at give et beløb til det gode formål, skal vi tilbage til november.

Her fik den tidligere professionelle fodboldspiller Henrik Nielsen stjålet sin bil og sin cykel.

Det var ikke hvilken som helst cykel, tyven var stukket af med. Der var nemlig tale om en gul Team Rynkeby-cykel.

En cykel, som har bragt Henrik Nielsen fra Danmark til Paris to gange, når han sammen med de andre Team Rynkeby-ryttere har samlet penge ind til syge børn.

»Rent personligt er den en del af mig. I træningsfaser sidder man jo fire til seks timer på den og græder tran. Du kører aldrig alene med cyklen, for du er en del af et fællesskab.«

For en stund så det ud, som om cyklen var borte for evigt, men så modtog Henrik Nielsen et opkald fra Team Rynkebys direktør: Indehaveren af en slikbutik i Søborg havde fundet den.

Det havde dog ikke været helt så let at finde frem til Henrik Nielsen.

Cyklen var blevet stillet ulåst foran Pinnochio Slik i Søborg, og da ejermanden ikke var nogen steder at finde, tog Muhammed Badawi cyklen ind i butikken for en sikkerheds skyld.

»Jeg vidste ikke, hvad Team Rynkeby var, så jeg tog et billede af cyklen og delte det i den lokale facebookgruppe, som jeg plejer, når jeg finder noget, som folk har glemt,« fortæller han.

Ejeren dukkede ikke umiddelbart op, men til gengæld blev Muhammed Badawi opfordret til at kontakte Team Rynkeby.

Som sagt, så gjort. Og sådan fik Henrik Nielsen den gode nyhed.

»Jeg blev fyr og flamme og tog straks afsted for at se, om det virkeligt var min cykel, han havde fundet.«

Og den var god nok. I slikbutikken stod Muhammed Badawi med hans cykel.

»Jeg sætter stor pris på, at der findes så ærlige og søde mennesker,« fortæller Henrik Nielsen:

»Jeg fik udtrykt mit savn til cyklen, og hvor ærgerlig jeg havde været. Og så fik jeg også fortalt om, hvad det vil sige at køre for Team Rynkeby.«

De to skiltes derefter, men snakken havde gjort indtryk på Muhammad Badawi. Han besluttede at donere omsætningen fra lillejuleaften til Team Rynkebys indsamling til Børnecancerfonden.

»Hvis han kan cykle fra Danmark til Paris, kan jeg også gøre noget,« fortæller han.

Han vil ikke ud med, hvor stor donationen er endt med at være. Han understreger, at en slikbutik jo ikke har en vanvittig høj omsætning, men:

»Det handler jo om at hjælpe, hvor man kan. Uanset om det er én krone eller 10.000.«

Under alle omstændigheder er hans bidrag faldet i god jord hos Henrik Nielsen.

»Det viser, at jeg havde ret i min antagelse om, at det er nogle fantastiske mennesker med store hjerter (i butikken, red.). At en lille slikbutik på den måde står klar til at yde så meget - det tager jeg hatten af for,« siger han og afslutter:

»Hvis han en dag beslutter sig for at cykle med til Paris, er jeg sikker på, der er en åben invitation hos Team Rynkeby.«