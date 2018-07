Den kendte teateranmelder- og instruktør Henrik Lyding er død. Han blev 62 år gammel. Det bekræfter Tivolis pressechef, Torben Plank, over for B.T.

»Jeg er meget berørt over det. Det er alle her i Tivoli,« siger Torben Plank til B.T.

Henrik Lyding arbejdede helt frem til sin død som teateranmelder for Jyllands-Posten, studievært i 'Teatermagasinet' på DK4 og dramaturg og instruktør på Pantomimeteateret i Tivoli. Derudover var han medlem af juryen, der uddeler Danmarks fineste teaterpris 'Årets Reumert'.

På Facebook begræder Torben Plank tabet af sin skattede kollega i Tivoli.

'Han var en uvurderlig og meget værdsat kollega i Tivoli. Han behandlede alle med den største respekt med en ildhu uden lige. Derudover har jeg altid opfattet ham som en af mine rigtig gode venner i Tivoli - en vennesjæl - jeg altid kunne komme til,' skriver Torben Plank i et mindeord til Henrik Lyding på det sociale medie.

'Han er det mest vidende, hjælpsomme og generøse teatermennesker jeg har kendt. Jeg har ikke tal på de gange, hvor han har hjulpet mig og andre. Altid med stor kompetence. Det er et kæmpe tab for dansk teater, kollegaerne på Pantomimeteatret, og for alle os andre, der arbejdede sammen med ham,' fortsætter Torben Plank.

Henrik Lyding (nr. to fra højre) ses her sammen med blandt andre dronning Margrethe til pressemødet på balletten 'Nøddeknækkeren' torsdag den 15. november 2012 i Tivoli. Dronning Margrethe skabte kostumerne og scenografien til forestillingen, som Henrik Lyding skrev teksten til. Foto: Keld Navntoft Vis mere Henrik Lyding (nr. to fra højre) ses her sammen med blandt andre dronning Margrethe til pressemødet på balletten 'Nøddeknækkeren' torsdag den 15. november 2012 i Tivoli. Dronning Margrethe skabte kostumerne og scenografien til forestillingen, som Henrik Lyding skrev teksten til. Foto: Keld Navntoft

Også musiker og skuespiller Maria Lucia, der brød igennem med en sejr i talentshowet Popstars i 2003, er i sorg over Henrik Lydings død.

'Mange gange har han skrevet ord om mig og de forestillinger jeg har medvirket i og jeg takker ærbødigt for dem alle! Hvor er det trist du ikke er i blandt os mere... Tak for alle dine velargumenterede ord igennem tiden og for din utrættelige kærlighed til teatret, min tanker er hos dig og din familie' skriver Maria Lucia på Facebook.

Ifølge Henrik Lydings gode ven Henrik Emmer, sov han stille ind efter natten til søndag at have fået blodpropper i lungerne og tre hjertestop. Det skriver Henrik Emmer, som tidligere har været skuespiller på Østre Gasværk og koordinator på Den Kongelige Ballet, på Facebook.