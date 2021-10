Bag enhver pose knasende chips ligger en række gyldne chipskartofler.

Og kartoflerne til de perfekte chips kræver god beliggenhed, møjsommelig pasning og masser af - ja - edderkopper.

Det ved kartoffelavler Henrik Terp, der i jordene ved Sanderumgaard Gods sydøst for Odense i 20 år har dyrket kartofler til Kims.

»Det kræver både, at Vorherre er med os, og at vi har de rigtige elementer at dyrke dem i,« siger kartoffelavleren og tilføjer, at det tager cirka fem år at lære en ny kartoffelsort at kende.

Hvert år producerer han imellem 2.500 og 3.000 tons kartofler af sorten Verdi – der i modsætning til den mousserende drik indeholder et minimum af sukker – og i modsætning til andre afgrøder har kartoflerne godt af, at det kribler og krabler i jorden.

»Både med mange insekter, orme, svampe og bakterier. Der er mange svampe, der lever i symbiose med værtsplanten. Hvis man har en jord med liv i, er der gode forhold,« siger Henrik Terp.

Det opnår man ved såkaldt conservation agriculture, hvor jorden vendes og forstyrres mindst muligt. Blandt andet til gavn for edderkopper.

»Der er studier om eksempelvis edderkopper, som viser, at der er 2.000 til 3.0000 procent flere edderkopper ved jord, der er dyrket sådan. De fjerner lus og cikader, som ellers skulle behandles på en anden måde,« siger kartoffelavleren.

Efter mange år som leverandør til chipsproducenten Kims har Henrik Terp en klar holdning til, hvordan hans chips skal se ud og smage.

»Man er helt klart fagmand, så jeg kan ikke lade være med at kigge på, hvordan de ser ud. Hvis der er noget brændt, er det ikke godt. Og størrelsen skal også være god, der skal ikke være for meget smulder,« siger han.

Han spiser chips med glæde:

»Jeg elsker dem – sådan en Kims med havsalt er altid god. Det, jeg godt kan lide, med ren salt, er at man kan smage kartoflen,« siger han.