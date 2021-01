Den danske milliardær og fabrikant Henrik Halberg er pludselig gået bort. Han blev 70 år.

»Det er meget trist og alt for tidligt,« siger Per Buch, direktør i Halberg A/S.

Ifølge Fyns Amts Avis døde Henrik Halberg søndag formiddag, og der blev mandag flaget på halvt på alle koncernens adresser. Her blev de mere end 400 ansatte orienteret om dødsfaldet.

Henrik Halberg var fjerde generation, der stod i spidsen for Halberg A/S, der med base i Svendborg spredte sig over flere forskellige brancher: Fremstilling og produktion af tobak, hoteldrift, regntøjet Elka og investeringer »direkte i mindre og mellemstore unoterede virksomheder«, som det lyder på hjemmesiden.

Og det har der være gode penge i gennem 137 år. Seneste regnskab fortalte godt nok om et årsresultat med røde tal (3,4 millioner kroner) for første gang i 11 år, men egenkapitalen er stadig på mere end en milliard kroner. Ifølge Finans.dk.

Henrik Halberg var hovedaktionær i familieforetagendet med 44 procent af aktierne.

Tobakken var dér, det hele begyndte i 1887 – og pibetobakken Mac Baren har i mange år været flagskibet. Ifølge Fyns Amts Avis var det også Henrik Halbergs »hjertebarn«.

Ifølge direktør Per Buch vil Halberg A/S blive drevet videre i familiens ånd.

Henrik Halberg efterlader sig sin hustru Britta, søsteren Lisbeth og broren Ole.