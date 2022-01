Drømmer du om at få mere energi i hverdagen og flade lidt mindre ud foran fjerneren? Så er måske tid til at kigge dine tilgroede (u)vaner efter i sømmene.

Det er træningsfysiolog Henrik Duer og mangedobbelt OL- og VM medaljevinder Eskild Ebbesen, der i den nye bog 'Sunde vaner med succes' nu slår et slag for, at det er muligt at ændre sine vaner på den lange bane.

Som for eksempel gøre det til en vane at cykle til og fra arbejde, at spise mere grønt i hverdagen eller at træne to gange om ugen.

»Det kræver en indsats at ændre på sine vaner, og det er vigtigt, at man er klar til at prioritere anderledes i hverdagen, og at man er motiveret for det,« siger Henrik Duer.

For at ændre sine nuværende vaner til det bedre kræver det ifølge de to træningseksperter, at man starter med at kortlægge dem.

Det gør man ved at udforme en liste over, hvordan man prioriterer sin tid i løbet af sin dag, eller hvad man putter i munden ned til mindste detalje.

Vær specifik om dine nye vaner: Når du skal forsøge at ændre vaner, er det vigtigt, at du bliver så specifik som muligt. Det nytter ikke at skrive »Jeg vil gerne spise sundere«, for hvad er 'sundere'? Eller: »Jeg vil gerne motionere inden aftensmaden.« Begge er så upræcise og uhåndgribelige, at de er svære at handle på. Du skal helt ned i detaljen, for eksempel: • Lige efter jeg kommer hjem fra job, hopper jeg i træningstøjet. • Lige efter jeg har sat morgenkaffen over, vil jeg lave sunde snacks til jobbet. • Lige efter jeg har sat mig til bords, vil jeg fylde halvdelen af min tallerken med grønt. • Lige efter jeg har sat mig ind i bilen efter arbejde, drejer jeg i retning af fitnesscentret. • Lige efter jeg kommer tilbage fra frokost, vil jeg tage overtøj på og gå 1.000 skridt udenfor. • Lige efter jeg har børstet tænder om aftenen, vil jeg slukke mobilen og lægge den ud i køkkenet. Prøv selv at se, om du kan stable en ny vane med samme sætningskonstruktion. Kilde: 'Sunde vaner med succes' af Henrik Duer og Eskild Ebbesen.

»Så kan man se, hvilke vaner der er uhensigtsmæssige. Det kan være, at man sidder og spiser foran fjernsynet, eller at man snacker i bilen på vej hjem fra arbejde, eller at man spiser to portioner frem for en til aftensmad. Og så kan man ud fra det beslutte, hvilken vane man så vil starte med at ændre,« siger Henrik Duer.

For at få succes med at ændre sine nuværende vaner skal det være så let som muligt.

Hvis du kunne vælge på listen herunder, hvad ville du så helst ændre i dit liv?

Hvis det for eksempel handler om at få mere grønt på tallerken, så skal man sørge for at få planlagt at få handlet ind – eller hvis man vil træne efter arbejde, så sørge for at tasken er pakket og taget med.

»Man kan gøre meget for at hjælpe sig selv på vej, så det bliver til en god oplevelse frem for en sur pligt. Specielt når det kommer til motion, som jo kræver noget tid. Så handler det meget om at planlægge. Hvis man for eksempel har sat sig som mål, at man vil træne to gange om ugen, så kan den ene gang være i weekenden, hvor man ikke skal arbejde og derfor har mere tid. Det må ikke blive uoverskueligt,« siger Henrik Duer.

I bogen foreslår forfatterne også, at man bliver bevidst om sine såkaldte triggere – altså i hvad det er, der gør, at man tyr til sin dårlige vane.

Begynder du for eksempel at spise kage, fordi du keder dig, er træt eller stresset? Så skal du se nærmere på dine triggere.

Henrik Duer og Eskild Ebbesen har sammen skrevet en ny bog, som blandt andet ser nærmere på, hvordan du ændrer dine dårlige vaner til nogle gode istedet. Foto: Mikkel Adsbøl. Vis mere Henrik Duer og Eskild Ebbesen har sammen skrevet en ny bog, som blandt andet ser nærmere på, hvordan du ændrer dine dårlige vaner til nogle gode istedet. Foto: Mikkel Adsbøl.

»Det er lidt, ligesom når vi slår notifikationer fra på mobilen. Hvis ikke du har notifikationer, så får du heller ikke i samme grad lyst til at tjekke mobilen. Så hvis man begynder at spise, fordi man keder sig, så kan man i stedet aktivere sig selv ved at gå en tur eller ringe til en ven. Så man fjerner sin trigger,« siger Henrik Duer.

Formår man at indføre nye tiltag i sin hverdag, skal man huske at notere de gode vaner et synligt sted.

Det kan være en lille kalender, der hænger på køleskabet, hvor man sætter et hak, hver gang man har fået trænet eller husket at få sine grøntsager.

»Det er godt at øge opmærksomheden på, hvordan det egentlig går med at komme den her vane til livs. Så kan man sætte et hak, hver gang man har klaret det. Hvis man har mange hak, så ved man, at man er på rette spor, og det holder motivationen oppe,« siger Henrik Duer.

Henrik Duer kender godt selv til det med at have en travl hverdag. Men ifølge ham handler det meget om planlægning af sin tid, hvis man vil implementere de gode vaner. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd. Vis mere Henrik Duer kender godt selv til det med at have en travl hverdag. Men ifølge ham handler det meget om planlægning af sin tid, hvis man vil implementere de gode vaner. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd.

Og selvom det måske lyder nemt først at kortlægge sine vaner for dernæst så at forankre dem i en travl hverdag, så erkender træningseksperterne også, at der for mange vil opstå dage, hvor det er svært at følge de nye vaner til dørs:

»Det er o.k. at fejle, men man skal huske at lære af dem og efterfølgende lave de nødvendige justeringer. Derfor er det også en god idé, at man har nogen, der hjælper en undervejs. Det kan være en coach eller en ven eller en partner, der hjælper dig med at komme tilbage på sporet,« siger Henrik Duer.

Et sidste godt råd fra ham og Eskild Ebbesen lyder på, at man husker at få en god nats søvn, da det ellers kan være svært at bevare motivationen til at ændre vaner på den lange bane.

»Det er hele fundamentet for en god dag med overskud til det, vi gerne vil. Vi er ofte gode til at måle kalorier og skridt i løbet af en dag. Men vores søvn er der ikke nær så mange, der er opmærksomme på. Det er vigtigt for at få succes med vaneændringer,« fastslår træningsfysiologen.