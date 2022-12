Lyt til artiklen

Der var intet, der indikerede, at den 1. august 2018 ville blive en skæbnesvanger dag for Henrik Kriegbaum Plettner.

Men da den dengang 29-årige mand bukkede sig ned, tog hænderne rundt om en lille kattekilling og løftede den op, ændrede hans liv sig drastisk.

Den lille killings mor bed nemlig Henrik i pegefingeren.

Egentlig gjorde det ikke ondt, og da klokken var omkring 22.00, lagde Henrik sig til at sove uden at tænke mere over det biddet.

Situationen var dog en helt anden, da han klokken 2 om natten vågnede.

Nu var hånden pludselig vokset til dobbelt størrelse, og så gjorde den voldsomt ondt.

Henrik røg af sted til skadestuen, og her blev han ganske hurtigt opereret for en infektion i fingeren.

Men det skulle vise sig, at det kun blev den første af utallige operationer.

Fire måneder senere var den 29-årige mand blevet opereret 15 gange, og under den sidste af dem blev pegefingeren amputeret.

Henrik Kriegbaum Plettner blev i 2018 bidt af en kat. I oktober 2022 – fire år efter – døde han af følgesygdommene. Han fik efter biddet amputeret sin pegefinger. Vis mere Henrik Kriegbaum Plettner blev i 2018 bidt af en kat. I oktober 2022 – fire år efter – døde han af følgesygdommene. Han fik efter biddet amputeret sin pegefinger.

Dårligdommene fortsatte dog med at stå i kø hos Henrik.

Infektionen forårsagede nemlig en lang række følgesygdomme, der skulle gøre de efterfølgende år til ét langt mareridt.

Henrik fik sukkersyge. Han fik hjerteproblemer. Nedsat immunforsvar. Forhøjet blodtryk. Urinsyregigt. Og så videre.

Med andre ord: Henriks liv blev aldrig det samme som før det skæbnesvangre kattebid.

Han kom aldrig tilbage til jobbet som gulvlægger på grund af de mange følgesygdomme, og generelt havde den vestjyske mand svært ved at få hverdagen til at fungere.

»Det var meget svært for ham efter biddet. Han var eksempelvis tre-fire dage i koma i forbindelse med en tandbyld, fordi kroppen og immunforsvaret var så svagt,« fortæller hans ekskone, Desirée Plettner, til B.T.

Derfor var Henrik også en yderst tilfreds mand, da han i begyndelsen af oktober i år fik kommunens accept til, at han nu kunne få førtidspension.

Den tilværelse nåede han dog aldrig at byde velkommen, før kattebiddet fik den værst tænkelige konsekvens.

Søndag 9. oktober var det nemlig planen, at Henrik skulle køre sin datter og ekskone Desirée til toget, men den nu 33-årige mand dukkede aldrig op.

»Vi undrede os selvfølgelig, men det kunne være, at han var træt, så det lod vi ham være,« fortæller Desirée, der også har fortalt historien om Henrik til Vejle Amts Folkeblad.

Mandag formiddag havde hun dog stadig ikke hørt fra sin eksmand, så Desirée ringede til Henriks mor og fik hende til at svinge forbi ham.

Og dér fandt hun sin søn død i sengen.

Han var sovet stille ind.

»Det var meget chokerende, for han havde det jo godt to dage forinden, da han passede Ida. Så det kom ud af det blå,« fortæller Desirée.

Efterfølgende kunne retsmedicineren – som familien havde forventet – konkludere, at Henriks hjerte var blevet svækket som følge af de mange sygdomme, der ramte ham efter kattebiddet.

Med andre ord: Det lille bid dengang i august 2018 var skyld i Henriks alt for tidlige død som en 33-årig mand.

Og det bringer os til den efterladte families budskab.

Henrik har nemlig brugt de seneste par år på at sætte fokus på, hvor farligt et kattebid kan være.

»Han ville gerne have, at der blev sat mere fokus på, at det kan være farligt at blive bidt af en kat. Så folk tager det meget seriøst, når det sker. Han havde endda en stivkrampevaccination, da det skete,« siger Desirée og fortsætter:

»Så nu kan vi med denne historie få udbredt, at man skal tage kattebid alvorligt. Det er meget vigtigt for os.«

Samme budskab er vigtigt for Dyrenes Beskyttelse.

Her understreger dyrlæge Anders Tolbøll, at man særligt med katte skal være opmærksom på bid.

»Man skal altid tage et dyrebid alvorligt, men særligt med katte er det vigtigt. De har nogle specielle, skarpe hjørnetænder, der kan trænge dybt ind under huden. Kombineret med de mange bakterier i deres munde, kan det være meget farligt,« siger Anders Tolbøll og fortsætter:

»Det er selvfølgelig sjældent, at det sker, men risikoen ved sådan et bid er infektioner og i allerværste tilfælde en amputation.«