Når Henriette Kirk afleverer sin otteårige søn om morgenen, er hun nødt til at sætte ham af på en plads bag ved skolen. Langt væk fra der hvor specialkørselsfirmaet HB-Care holder med sine busser.

Hendes søn Ryan, der lider af infantil autisme, går nemlig i panik, når han ser busserne. Han har ikke haft én men fire ubehagelige oplevelser med firmaet. På kun tre uger, siger moren.

»Hver gang, han ser en taxa eller en bus fra HB-Care – som hans kammerater stadig tager – så skriger han.«

Det fortæller Henriette Kirk, efter hun har læst B.T.s artikler om HB-Care, hvor i alt syv forældre til børn med diagnoser beskriver deres oplevelser med firmaet, som de er decideret utrygge ved at sende deres børn afsted med.

I august sidste år begyndte Ryan på en specialskole i Ringsted, 13 kilometer fra familiens bopæl. Her blev han koblet på kommunens kørselsordning med HB-Care. Noget, der skulle vise sig at blive en kort og anstrengt affære.

»Allerede den fjerde dag, han skulle køre med HB-Care, råbte chaufføren ad min søn, fordi han havde svært ved at sige farvel til mig,« siger Henriette Kirk og fortsætter:

»Jeg hørte det og sagde til ham, at det skulle han aldrig gøre igen.«

HB-Cares kommercielle direktør Vibeke Wolfsberg skriver i en mail til B.T., at det ikke er en episode, de kan genkende.

Men det kan firmaet til gengæld godt med den næste episode, som Ryan var ude for.

Nemlig den morgen hvor Ryan blev hentet af en chauffør meget tidligere end normalt. Ifølge moren fik hun at vide, det var fordi, han skulle nå at hente andre børn:

»Men det skulle han så åbenbart ikke. Min søn blev sat af alene på en parkeringsplads ved skolen 20-25 minutter før tid.«

Det er den parkeringsplads, hvor busser og taxaer fra HB-Care hver dag sætter børnene af, og så står skolens personale og tager imod.

Men der var ingen til at tage imod Ryan. Og alligevel satte chaufføren ham af.

»Ifølge reglerne skal de blive hos barnet, indtil de bliver overdraget til en anden voksen Det skete bare ikke. Så han blev sat af med sit sæde og sin skoletaske midt på en parkeringsplads,« siger Henriette Kirk.

Det var en pædagog, der opdagede Ryan, har moren efterfølgende fået fortalt af skolen:

»Han fik øje på en grædende og skrigende unge. Min søn kunne bare sige, han var ny og ikke kunne finde sin lærer.«

Henriette Kirk fortæller, at hendes søn ikke længere tør køre med HB-Care. Foto: PRIVATFOTO

»Da min søn så chaufføren igen næste dag, fik han et angstanfald. Han skulle for alt i verden ikke køre med ham igen. Selvom vi prøvede at forklare ham, at det var et uheld, og han var ny på ruten. Men det gav ham så meget angst, at han ikke længere kunne køre med HB-Care om morgenen.«

B.T. har set en mailkorrespondance mellem HB-Care og Henriette Kirk, hvor firmaet skriver, at »den pågældende chauffør er en ny chauffør, som desværre ikke var bekendt med reglerne.«

I en mail til B.T. skriver HB-Cares kommercielle direktør Vibeke Wolfsberg:

»Ryan blev sat af før tid denne dag. Moren fik en undskyldning, og chaufføren blev gjort opmærksom på, det ikke måtte ske igen.«

Efter episoden, hvor Ryan blev sat af alene, begyndte moren selv at køre ham om morgenen. De blev enige om, at det var okay at køre med firmaet om eftermiddagen.

Men der skulle ikke gå mere end tre dage, før den altså også var gal om eftermiddagen, siger Henrirette Kirk.

Hun fortæller, at chaufføren ikke kunne finde deres adresse og i stedet satte sønnen af ved et andet hus længere nede af vejen.

»Uden at give mig besked. Det var kun fordi, hende, der bor på adressen, så, at der stod et grædende barn i hendes indkørsel. Hun ringede til mig og sagde, ‘jeg har et barn her, der skriger og råber. Jeg tror, det er dit.'«

Og ifølge moren var det ikke første gang, en chauffør havde haft problemer med at finde deres adresse.

»Ryan er gentagne gange blev spurgt af chaufførerne, ‘hvor er det, du bor henne? Vi kan ikke finde adressen. Kan du pege? Han kunne ikke have det i sit hoved.«

B.T. har spurgt HB-Care, hvordan det kan ske, at de sætter Ryan af på en forkert adresse, og til det svarer selskabets kommercielle direktør Vibeke Wolfsberg i en mail:

»Ryan skulle ikke sættes af på lokationen, hvor øvrige børn blev sat af, men ved en anden. Det var chaufføren ikke opmærksom på, hvilket var en fejl, som vi har beklaget.«

Den sidste episode, som også endegyldigt fik Henriette Kirk til at afbryde al kørsel med firmaet, var da de en eftermiddag, ifølge hende, kørte rundt med Ryan i knap en time:

»Jeg tænkte, ‘hvad sker der, hvorfor kommer mit barn ikke hjem?’«

Hun fortæller, at hun kimede HB-Care ned og spurgte, hvor hendes søn blev af.

Der gik 55 minutter, siger moren, indtil de så fortalte hende, at chaufføren lige have opdaget, han havde taget Ryan med tilbage til der, hvor han skulle hente en anden gruppe børn.

»Chaufføren var kørt tilbage til centrum af Ringsted med ham. Han havde lige glemt, at han sad der bagest i bussen, fordi han var så stille,« siger Henriette Kirk og fortæller, at sønnen efterfølgende blev sendt hjem i en taxa.

HB-Care skriver i en mail, at de ikke kan genkende episoden.

B.T. har forelagt kritikken for Ringsted Kommune, der har hyret HB-Care. Kommunens kommunikationsafdeling skriver i en mail:

»Ringsted Kommune har en aftale med Movia om Flextrafik rutekørsel til vores specialtilbud. Det er Movia, der har HB-Care som underleverandør. Vi er ikke bekendt med de episoder, som du omtaler, men vi vil nu tage kontakt til Movia for at få undersøgt sagen nærmere.«