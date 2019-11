Under en venindetur mistede Henriette Myrup Pedersens farmor sin taske med mobiltelefon, pung og nøgler i tirsdags.

Men to unge piger hjalp farmoren - og dem vil Henriette gerne i kontakt med.

Derfor har hun efterlyst sin farmors to redningskvinder på Facebook.

'To ærlige unge piger fandt tasken og fik den afleveret til min farmor. Desværre fik min farmor ikke nået at sige tak, og hun vil derfor gerne udtrykke sin taknemmelighed til de to piger,' skriver Henriette Myrup Pedersen på det sociale medie.

Farmoren var på tur med nogle veninder, da hun mistede sin taske på ventepladsen ved motorvejsafkørslen Th. Sauers Vej i Aalborg, skriver Nordjyske.

Det skete, da de skiftede fra en bil til en anden ved Gigantium. Men i nødens stund kom de to piger farmoren til undsætning.

De fandt tasken, fiskede mobiltelefonen op og ringede til det sidste nummer, mobilens ejer havde været i kontakt med.

Det viste sig at være Henriettes mor.

Pigerne aftalte med hende, at de blev på ventepladsen indtil farmorens veninder kunne komme forbi og hente tasken.

Henriette Myrup Pedersen forsøger at finde frem til de to piger via sin efterlysning på Facebook, så hendes farmor kan takke dem for hjælpen.

Henriette Myrup Pedersen oplyser til B.T., at hun endnu ikke har fundet frem til farmorens redningskvinder.

I skrivende stund er hendes opslag delt 77 gange.