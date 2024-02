Hvad er aneurisme?

Aneurisme er en udposning på en legemspulsåre. Der er tale om en aneurisme, hvis udposningen bliver udvidet med mere end tre centimer.

Legemspulsåren sørger for, at blodet bliver bragt ud til kroppens organer.

I nogle tilfælde kan udposningen briste, og i så fald kan det være livsfarligt. Brister den, forårsages der alvorlige indre blødninger.

Hvis ikke blødningen standses, kan man i værste tilfælde dø.

Ved et brist, er der stor risiko for at dø. Mellem 50 og 80 procent for at være præcis. Hvert år dør op mod 300 personer af et brist. Omkring halvdelen dør, inden de når til sygehuset.

Et aortaaneurisme er usædvanlig før 50-årsalderen, men kan forventes hos mellem 2-5 ud af 100 mænd over 65 år. Hos kvinder over 65 år forekommer det hos mindre end 1 procent.

Kilder: Sundhed.dk, Hjerteforeningen og Sundhedsstyrelsen.