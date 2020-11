Facebook-chef: 'Man må acceptere, at man aldrig får det løst'

Interview med kommunikationschef for Facebook i Norden Peter Münster:

Hvordan kan de her krænkende videoer stadig få lov at florere på jeres platform?

»Der er ingen tvivl om, at de her videoer overtræder vores regler og selvfølgelig ikke skal være der. Vi gør, hvad vi kan for at holde problemet nede. Men mobning er jo et socialt problem, der eksisterer uden om sociale medier, og som vil blive ved at finde vej på vores platform.«

Mobning eksisterer. Men det er jer, der lægger platform til, at det kan blive videredelt, udbredt og en trend. Har I ikke et ansvar her?

»Jo, vi har helt klart et ansvar for i videst muligt omfang at sikre, at vores platforme ikke bliver brugt til blandt andet mobning. Men mobning er ikke opstået på grund af sociale medier, men i kraft af, at det er den adfærd, der eksisterer blandt mennesker. Så vi har en opgave – ligesom alle mulige andre.«

Men hvad er det, der sker, når I ikke opdager det her krænkende indhold og fjerner det?

»Der sker flere forskellige ting. Dels er det svært i kraft af den mængde af indhold, der er tale om på Instagram. En milliard mennesker bruger platformen om måneden.«

Jeg ved, I har nogle ansatte, der taler dansk og snildt ville kunne kategorisere de her videoer som krænkende. Men hvor mange dansktalende ansatte har I?

»Det sætter vi faktisk ikke tal på, for det siger ikke noget om omfanget af vores indsats. Af alt det indhold, der kommer ind, er det jo ikke det hele, der kræver danske sprogkundskaber. Når man for eksempel er nøgen, er man nøgen.«

Men er det ikke netop der, problemet ligger? At I fjerner et billede af et blottet bryst med det samme, men at videoer, hvor man bliver tvunget til at sige ydmygende ting og skal kysse sko, dem opfanger I ikke?

»Det er klart, at det bedste ville være, hvis vi kunne fjerne det lige med det samme. Mobning kan for en udenforstående være svært at vurdere. Computere er gode til at finde ting, men ikke mobning, for der betyder kontekst så meget.«

I maj sagde din kollega Martin Ruby, at I ville trappe op og blive bedre til at fjerne krænkende indhold – er I blevet det, synes du?

»Det ved jeg, at vi er, men der er ikke nogen hos os, der er tilfredse, så længe problemet består. Man er bare nødt til at acceptere, at man aldrig får løst det.«

Det er simpelthen en erkendelse hos jer? At I aldrig får løst det?

»Hov hov, det betyder ikke, vi holder op med at forsøge. Men der bliver stadig begået kriminalitet, selv om der er systemer, der forsøger at forhindre det. Sådan er det også hos os. Men vi kan ikke komme ud over det grundlæggende problem, som er et socialt menneskeligt problem. Folk holder ikke op med at mobbe og forsøge at gøre det på vores platform, bare fordi vi bliver bedre til at fange det.«

Hvordan kan du vide, at de ikke stopper, hvis I fjerner det med samme? Det her fænomen handler jo netop om muligheden for at udstille ydmygelserne på de sociale medier.

»Det kan da være, at jeg er… Det ved jeg ikke. Men det er bare ikke min forventning, at man kan komme et socialt problem som mobning til livs ved kun at sætte ind på det hjørne af vores virkelighed, som er de sociale medier.«

Men det handler ikke om selve mobningen. Det handler om, at I gør det muligt at sprede og på den måde lader ydmygelserne og mobningen fortsætte.

»Altså, det har et andet udtryk på vores platform. Men mobning er ikke opstået med vores platform.«

Som det ser ud nu, er der ingen konsekvenser for jer, når I ikke fjerne det her materiale. Kan det have betydning for jeres hurtighed eller mangel på samme?

»Vi har ingen incitamenter for at lade sådan noget ligge, hvor folk får en dårlig oplevelse og føler sig utrygge – tværtimod. Hvis du kigger på, hvor meget vi har investeret i at komme alle former for misbrug af platformen til livs, så viser det helt klart, at vi tager det meget alvorligt.«

Så det ville være fint, hvis de danske politikere pålægger jer et lovmæssigt ansvar for at fjerne det her indhold og udsteder en bøde, såfremt I ikke gør det?

»Det ville være godt med noget lovgivning omkring, hvad der er defineret som skadeligt indhold.«

Så du ville ikke have noget imod, at der kom en lov om, at I eksempelvis skal fjerne skadeligt indhold inden for 24 timer?

»Det med tidsgrænse er ikke nogen god angivelse for, hvor skadeligt noget er. Hvis en video bliver set tre gange på 24 timer, og en anden bliver set otte millioner gange på to timer, så giver det mening at prioritere den, der er gået viralt, i stedet for at fokusere på den, der er ved at nærme sig sin deadline.«