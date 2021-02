»Ja, det er mig, der er Sørens mor.«

Sætningen er én, Karin Brostrøm har sagt mange gange det seneste år. For med coronakrisens indtog er hendes søn gået fra at være en relativt ukendt embedsmand til pludseligt at blive ansigtet på den pandemi, der fylder hos alle danskere.

I dag blev hun selv en del af rampelyset, da Søren Brostrøm delte et billede af hendes første vaccinestik. Det blev bragt i flere danske medier – og det kom ikke som nogen overraskelse for Karin Brostrøm.

»Ved du hvad, det havde jeg faktisk forventet. Med sådan et pænt billede af Søren, der står dér i baggrunden,« siger hun grinende.

Så blev det min mors tur til at blive vaccineret! Mor vil kraftigt anbefale alle at blive vaccineret, hun har arbejdet 42 år som børnelæge, og ved hvor vigtigt det er at forebygge alvorlige smitsomme sygdomme. #sundpol #SundhedForAlle #VaccinerVirker #COVID19dk pic.twitter.com/SbykEiub3s — Søren Brostrøm (@SSTbrostrom) February 24, 2021

Karin Brostrøm fortæller, at hun havde lugtet lunten, da hendes søn fortalte, at han gerne ville tage med hende til vaccinationen. Men det gør hende ikke spor at være i rampelyset for en stund, for hun deler fuldstændig sønnikes budskab om, at alle bør tage imod vaccinen.

»Jeg har ventet på det i halvanden måned, og alt gik fuldstændig gnidningsløst. Det var så fint, og de var så venligsindede, og jeg kan kun anbefale at få det gjort,« fortæller Karin Brostrøm.

Hun har selv været læge det meste af sit liv – i 42 år som børnelæge – og som fagerson er hun imponeret over det store maskineri, der er blevet sat op.

»Der kommer jo besked på sms om, at nu kan du få vaccinen, og så bestiller man sin tid og dukker op. Altså, jeg kan ikke klage over noget. Jeg kan godt forstå, at der kan være nogen, der ikke har så nemt ved alt det teknik, men så håber jeg, de kan få nogen til at hjælpe,« siger Karin Brostrøm.

Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm til aftenens pressemøde. Sundhedsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet holder pressemøde i Eigtveds Pakhus mandag den 1. februar 2021. Myndighederne informerer om genåbning af skolernes mindste klasser.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm til aftenens pressemøde. Sundhedsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet holder pressemøde i Eigtveds Pakhus mandag den 1. februar 2021. Myndighederne informerer om genåbning af skolernes mindste klasser.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Hun har set frem til dagen i dag længe, for på grund af alvorlig sygdom har hun været isoleret i lang tid. Men selv om det har været hårdt, ser hun ikke et behov for at klage.

»Jeg er så heldig, at jeg har en god genbo og nabo, og vi kan godt mødes udenfor. Jeg savner da at kunne komme i gang med kulturliv og sådan, men det skal nok komme. Generelt har jeg haft det godt,« siger hun.

Én ting har dog fyldt gevaldigt for Karin Brostrøm – overskrifterne i aviserne. De har været alt for negative til hendes smag.

»Selvom ventetiden har været lang, så er langt de fleste ældre jo tilfredse. Men vi kan ikke klare flere negative overskrifter,« siger hun

Ved du hvad, nu er vi jo en lille familie – jeg har en anden søn og voksne børnebørn, og vi synes da faktisk, at vores onkel søren har klaret det godt Karin Brostrøm

Det sker også, at der bliver sagt ting i tv eller i aviserne, der omhandler hendes egen søn – blandt andet har Søren Brostrøm fået kritik for at glemme at spritte af i fitnesscentret og for ikke at bruge mundbind. Og det er ikke altid lige sjovt for moderen at læse om.

»Det er på godt og ondt. Han siger, at jeg skal lade være at læse avisen. Men det gør jeg nu alligevel. Jeg er dog ikke politisk uerfaren, så jeg ved godt, at oppositionen skal finde et hår i suppen. Så den del er jeg faktisk forberedt på,« siger hun.

Karin Brostrøm er dog ikke bekymret for, at hendes søn ikke kan klare den store omtale.

»Hvis jeg har været bekymret, er det mere for, om han får sin nattesøvn, som enhver anden mor ville være det. Men med hans egen råstyrke, er jeg ikke i tvivl om, at han nok skal klare det. Og han siger, der ikke er noget at være bekymret for, og så må jeg jo også tro på det,« lyder det.

Og når man både er mor til hovedpersonen –og fagperson på samme tid – så er det svært ikke at have en holdning til, hvordan Søren Brostrøm har klaret rollen som Danmarks coronageneral.

»Ved du hvad, nu er vi jo en lille familie – jeg har en anden søn og voksne børnebørn, og vi synes da faktisk, at vores onkel Søren har klaret det godt,« siger Karin Brostrøm.