'Jeg er konen, hvor hendes mand i nat lå skrigende i et hjørne i receptionen på Bella Sky, efter han blev ramt af en psykose på grund af sin PTSD efter en udsendelse til Afghanistan for 10 år siden.'

Sådan starter 35-årige Svandis Funder Svendsen et opslag på Facebook, der i skrivende stund er blevet delt mere end 6.700 gange.

Svandis Funder Svendsen og hendes mand Piet skulle have en romantisk weekend i København med overnatning på hotellet Bella Sky. Men efter et par drinks fredag aften kammede det over for Svandis Funder Svendsens mand, og han fik et psykotisk anfald.

»Det slog klik for ham. Han græd og skreg hysterisk,« siger Svandis Funder Svendsen til B.T.

Da hun ikke kunne tale sin mand ned, blev politi og ambulance tilkaldt.

»Da politiet ankom, blev han paranoid over deres pistoler. Politiet og jeg prøvede i halvanden time at få ro på ham, og da det endelig var ved at lykkes, råbte en mand på hotellet efter ham. Min mand fløj på ham, og politiet blev nødt til at overmande ham og tage ham med til detentionen,« siger Svandis Funder Svendsen, der bor i Skive Kommune med sin mand og deres tre børn.

Den 35-årige hustru blev urolig på sin mands vegne, da politiet nævnte detentionen. I kraft af sygdommen post traumatisk stress har han nemlig svært ved at opholde sig i små rum alene.

»Min mand kan ikke være alene under et psykotisk anfald, da han kan gøre skade på sig selv. Men begge politimænd sad med min mand i to timer i detentionen, indtil han var klar til at komme tilbage,« siger Svandis Funder Svendsen.

Piet og Svandis Funder Svendsen har været sammen i 12 år, mens Piet har haft PTSD i ti af dem.

Svandis og Piet Funder Svendsen har været sammen i 12 år, mens Piet i 10 af årene har lidt af post traumatisk stress, siden han var i Afghanistan i 2008. Det havde politiet en stor forståelse for den aften, og det er parret dybt imponeret over.

»Vi har ikke andet end ros til politiet og personalet på Bella Sky,« siger Svandis Funder Svendsen.

Svandis Funder Svendsen delte fredagens oplevelse på Facebook, og så tog det fart. Det er strømmet ind med likes, kommentarer og delinger, hvor mere end 3.600 har skrevet til parret med positive og støttende kommentarer.

Svandis Funder Svendsen ønsker at sætte fokus på, hvordan det er at være gift med en mand, der har post traumatisk stress.

»Han er min mand, men jeg kunne ligeså godt være alenemor nogle gange. Han får ikke et psykotisk anfald hver dag, men vi lever ikke i et ligeværdigt forhold, hvor han deltager på samme vis, som jeg gør,« siger Svandis Funder Svendsen.

Netop dette vil Svandis Funder Svendsen gerne have belyst.

»Jeg har slået det op, fordi jeg er træt af, at der ikke er forståelse for veteraner og deres koner. Folk forstår ikke, hvorfor min mand ikke kan deltage på almindelig vis, når han ikke ser syg ud,« siger Svandis Funder Svendsen.

Da B.T. taler med Svandis Funder Svendsen er hun sammen med sin mand på vej hjem fra deres weekend i København. Begge har det godt.

