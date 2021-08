En ulykke kommer sjældent alene, lyder et gammelt ordsprog.

Men for en familie fra Silkeborg kom ulykken faktisk helt alene.

Og blev på rekordfart vendt til lykke.

En 55-årig kvinde fra Silkeborg var således igennem noget af en emotionel rutsjebane i lørdags, da hendes mand kort forinden var blevet indlagt på sygehuset.

For pludselig blev hun millionær, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Det var spiludbyderens såkaldte 'Millionærgaranti', der endte med at bringe lidt pludselig glæde.

For trods de ulykkelige omstændigheder var det nemlig mandens reaktion, der overbeviste den 55-årige silkeborgenser om, at det hele måske ikke var så ringe endda.

»Han blev helt rundforvirret og begyndte at ringe rundt til ungerne. Han må have ringet 10 gange, inden de tog telefonen, og han var meget glad,« fortæller kvinden til Danske Spil.

Og mens ulykken kom alene, gjorde lykken det ikke.

For kort efter kunne de sammen glæde sig over, at mandens helbred heller ikke var så ramt som frygtet.

Og hvad skal den nyvundne million så bruges på? Rejser og en bil, tyder det på.

»Børnene kunne godt tænke sig at komme ud og rejse, men vi har jo lige været på sommerferie sammen, og vi kunne godt tænke os en ny bil,« fortæller kvinden.