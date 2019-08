Ser man mærkelige tegn, der er tegnet med kridt ude foran sit hus, så skal man passe på.

Det skyldes, at indbrudstyve har et hemmeligt kodesprog, hvor de kommunikerer med hinanden gennem tegnene.

Tegnene kan være mange forskellige, men fælles for dem alle er, at de ikke plejer at være der.

Det er politiet, der er advarer danskerne. Det skriver sn.dk.

Politiet advarer danskerne mod indbrudstyvenes hemmelige kodesprog.

Advarslen kommer efter en weekend, hvor indbrudstyvene igen har været på rov flere steder i Danmark.

Hvis man ser nogle af tegnene, så opfordrer politiet til, at man fjerner dem med det samme eller kontakter politiet.

Udover tegnene, så kan tomme øldåser eller chokolade foran ens hus også være en besked tyvene imellem.

Ifølge sn.dk er kodetegnsproget noget, som tyvene har taget fra landevejsriddere.

En tyverialarm er en god idé, når politiet advarer mod et hemmeligt kodesprog mellem indbrudstyve.

Tegnene kan betyde mange ting

Ifølge sn.dk så er der flere tegn, og de har alle forskellige betydninger.

Hvis der f.eks. tegnes fire små cirkler, så symboliserer det, at der findes mange penge i huset.

Derudover er der tegn for, om der bor en hund, eller at man finder noget værdifuldt i huset.

Det er specielt østeuropæiske tyvebander, der er kendt for at bruge kodetegnsproget.