For flykiggere ved Københavns Lufthavn var der ekstra god grund til at lægge nakken bagover søndag eftermiddag.

Omkring kl. 15 trykkede en både sjælden og mystisk gæst dæk mod dansk grund.

Det store, musegrå fly med de fire gigantiske jetmotorer og et specielt splittet haleror var et såkaldt C - 17 Globemaster.

På siden stod der med kulsorte bogstaver: US Air Force.

Flyet var en gæst fra det amerikanske luftvåben og dermed helt naturligt omgærdet af en del mystik.

Det amerikanske militærfly var nemlig ikke at spore på hjemmesiden flightradar24.com, hvor man kan følge med i alle luftbårne rutefly.



Ifølge Kenni Leth, der er pressechef i Københavns Lufthavn, flyver militærfly inkognito på 'kommercielle' flyradarer, imens de - og heldigvis - tydeligt kan ses på lufthavnenes monitor.

Kenni Leth kan over for B.T. bekræfte, at C - 17 Globemasteren søndag eftermiddag landede i Københavns Lufthavn, men mere kan han ikke sige.

»Ind imellem lander der allierede fly, men vi fortæller ikke, hvad de skal,« siger han.

Hvorfor ikke?

»Sådan er det bare. Vi kan godt bekræfte, at de er landet, men vi fortæller ikke, hvad formålet med deres landing er,« lyder det fra pressechefen.

Kenni Leth oplyser, at C - 17 Globemaster-typen inden for det seneste år er landet seks gange i Københavns Lufthavn.

På et år lander og letter der omkring 290.000 fly i Københavns Lufthavn.