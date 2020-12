Den danske regering har indgået aftale om muligheden for at købe seks forskellige corona-vaccinekandidater, som er på vej ind på det europæiske marked.

Men der er stor forskel på priserne.

Det viser hemmelige dokumenter, som ved en fejl er blevet sendt ud på det sociale medie Twitter. Vaccinepriserne måtte ellers ikke afsløres. Det var aftalt med producenterne.

Det er den belgiske statssekretær Eva de Bleeker, som kom til at lægge vaccinepriserne op, og selvom tweetet hurtigt blev slettet igen, var skaden sket. Det skriver blandt andre Berlingske.

Waarom, beste ⁦@EvaDeBleeker⁩, is deze tweet met deze tabel verwijderd? #dtv pic.twitter.com/RbZwgCKzra — ivan de vadder (@vadderiVRT) December 17, 2020

Priserne svinger som sagt meget, og prisforskellen mellem den billigste og den dyreste er 96 kroner. Det lyder måske ikke af meget, men den billigste vaccine er virkelig billig.

Her kan du se listen over, hvad de forskellige vacciner koster pr. dosis, og hver borger skal gerne have to for at sikre, at den virker:

AstraZeneca: 1.78 Euro eller 13,24 kroner.

Johnson & Johnson: 8,5 dollar eller 51,58 kroner

Sanofi/GSK: 7,56 euro eller 56,24 kroner

Curevac: 10 dollar eller 60,69 kroner.

BioNTech/Pfizer: 12 euro eller 89,27 kroner

Moderna: 18 dollar eller 109,24 kroner.

Priserne er dog fortsat under forhandling med Europa-Kommissionen, og først når det er på plads, kender vi den endelige pris. Det kommer nemlig til at gælde for alle de medlemsstater, der køber vaccinerne.