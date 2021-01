Det kan være slut med dobbeltløn til vagtlæger, der afviser at sørge for lægebesøg eller konsultation.

Lige nu er Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i gang med hemmelige og fortrolige forhandlinger om en ny overenskomstaftale.

Og der er muligvis ændringer på vej i vagtlægernes honorarer.

B.T. erfarer fra både kilder i PLO og Danske Regioner, at netop den basale forskel i vagtlægernes honorarer, alt efter om de sørger for lægehjælp eller ej, er en del af forhandlingerne.

Sådan er vagtlægers løn Vagtlæger bliver betalt for ydelser, de leverer, når de er på vagt. Her er lønnen per telefonkonsultation med og uden besøg/konsultationer efter et telefonopkald fra en syg borger: Vagtlæger får 99,32 kr. per telefonopkald, hvis det afsluttes uden efterfølgende besøg/konsultation. Om natten eller på søndage/helligdage er beløbet 125,51 kr. Vagtlægen får samme takster, hvis der akut må bestilles ambulance for at hente patienten.

Vagtlæger får til gengæld kun 42,94 kr. per telefonopkald, hvis der gives lægehjælp i form af efterfølgende besøg/konsultation. Om natten eller på søndage/helligdage er beløbet 53,16 kr. I alt har vagtlæger fået 143.760.445 kr. udbetalt fra januar 2020 til og med november 2020 for at lukke sager med telefonkonsultationer uden at få patienten tilset. I samme periode har vagtlæger tjent 28.242.665 kr. på at få tilset patienter efter telefonopkald.

Søndag er det kommet frem, at vagtlæger scorer kassen på at nøjes med en såkaldt telefonkonsultation, når syge borgere ringer.

Når en vagtlæge efter samtale med en borger afviser, at borgeren skal have et egentligt lægebesøg, får vagtlægen mere end dobbelt så meget i honorar, som hvis vagtlægen havde sørget for lægebesøg eller konsultation.

Og særligt det har bidraget til, at en vagtlæge fra 1. januar til og med september tjente 2.349.696 kroner.

Jørgen Skadborg, formand for PLO, har I under forhandlingerne bedt om at få disse honorarer ændret?

»Det er sådan, at vi i et års tid har haft gang i overenskomstforhandlingerne med Danske Regioner, og der er lægevagten også en del af forhandlingerne. Men eftersom forhandlingerne lige nu er på pause, har vi foreløbig mellem parterne aftalt, at vi ikke udtaler os om det,« siger han.

Helt konkret har B.T. skrevet om Poul Henning Hansen, der dødssyg med meningitis ringede forgæves til lægevagten 24. marts.

Han døde få dage efter opkaldet, og Patienterstatningen har netop vurderet, at Region Syddanmark, som vagtlægen hører under, skal betale enken, Pia Elkjær Hansen, 500.000 kroner i erstatning.

»Det er en utrolig tragisk sag for alle. Men jeg vil helst ikke udtale mig om den konkrete sag,« siger Jørgen Skadborg.

Han insisterer dog på, at det skal nævnes, at det ikke havde ændret på vagtlægens honorar, hvis han havde sendt en ambulance afsted for at køre Poul Henning Hansen på sygehuset.

Men det var aldrig på tale i Poul Henning Hansens opkald på to minutter og 42 sekunder til vagtlægen.

Her bad han om at blive set af en læge, og det blev afvist af vagtlægen grundet coronarestriktionerne.

»Det var et meget ulykkeligt tidspunkt. Myndighederne instruerede os i, at vi så vidt muligt ikke skulle se patienterne – altså klare det over telefon eller video, medmindre det var noget, der ikke kunne vente,« siger Jørgen Skadborg.

Formanden forklarer, at den massive nedlukning under coronarestriktionerne også har kostet andre patienters liv.

B.T. har da også allerede skrevet om kræftpatienterne Dunja Fogelberg Hansen, Bjarne Schou, Anne Mette Christiansen og Anders Bonnemann, der kom sent i behandling.

Men det indtil videre er det kun Poul Henning Hansen, B.T. har afsløret som afgået ved døden.

»Vi vidste godt, at det sikkert ville koste nogle patienters liv eller førlighed, at de ikke ville blive set. Det er en tragisk omkostning. Det har reddet nogle fra corona, men det har kostet nogle andres liv,« siger Jørgen Skadborg.