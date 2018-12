Et milliardbyggeri, der skal huse Danske Banks hovedsæde i hjertet af København, opføres muligvis ulovligt.

Det vurderer Københavns Kommune ifølge et fortroligt notat, som B.T. er kommet i besiddelse af. Notatet er udarbejdet som reaktion på en række naboers klage over omfanget af byggeriet, der blandt andet kommer til at have tårne på op til 115 meter. Og der er mange penge på spil.

Danica Pension købte i 2015 sammen med verdens største kapitalfond, Blackrock, grunden af PostNord for 925 millioner kroner, og Danica Pension investerer derudover over 5 milliarder kroner i prestigeprojektet. Blackrock er ikke en del af det længere.

Arbejdet med at opføre hoteller, kontorer, butikker og ikke mindst Danske Banks nye hovedsæde er allerede i gang.

De storslåede planer for grunden har dog fået naboerne til at undre sig over byggeriets størrelse og højde. Efter at have kulegravet processen har naboernes advokat klaget til Planklagenævnet over, at byggeriets størrelse ifølge advokaten er ulovligt og overskrider det tilladte.

Det er denne klage, som Københavns Kommune selv vurderer, at naboerne kan få medhold i. Det skriver forvaltningen til advokatfirmaet Horten, som kommunen har hyret til at vurdere forvaltningens erstatningsansvar, hvis naboerne får ret.

‘Forvaltningen har i forbindelse med sagens oversendelse til Horten oplyst, at forvaltningen vurderer, at der er en risiko for, at klagerne får medhold’, skriver Horten i notatet, som er stemplet ‘fortroligt’.

I et skriftligt svar til B.T. bekræfter vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen Karsten Biering Nielsen vurderingen:

»Kommunen forsøger at bøje reglerne for Danica Pension, så de kan bygge ud over det tilladte,« siger hun. Charlotte Castenschiold, advokat for naboerne til byggeriet

»Eftersom vi var enige i, at der var begået fodfejl i planarbejdet, har vi vurderet, at der var en risiko for, at klagerne ville kunne få medhold i den del af klagen,« skriver han.

Notatet viser, at kommunen selv godt ved, den er på gale veje, siger advokat for naboerne Charlotte Castenschiold.

»Kommunen forsøger at bøje reglerne for Danica Pension, så de kan bygge ud over det tilladte,« siger hun.

I notatet slår Horten fast, at kommunen er erstatningsansvarlig over for Danica Pension, hvis naboerne får medhold i deres klage, og byggeriet skal laves om.

Efter den konklusion lavede kommunen et tillæg til lokalplanen, hvor man ændrede nogle tekniske formuleringer. Tillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 22. november i år.

Nu har naboerne indgivet en ny klage over tillægget.

»Med tillægget har kommunen forsøgt at gøre lokalplanen lovlig. Det betyder jo, at kommunen godt ved, den er gal - ellers havde man ikke lavet det tillæg,« siger Charlotte Castenschiold.

Ifølge hende er lokalplanen dog stadig ulovlig på trods af tillægget.

Martin Johansen er en af de naboer, som advokat Charlotte Castenschiold repræsenterer i sagen om Danske Banks nye domicil ved Hovedbanegården i København. Hun har på vegne af naboerne på Bernstorffsgade klaget til Planklagenævnet over byggeriet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Martin Johansen er en af de naboer, som advokat Charlotte Castenschiold repræsenterer i sagen om Danske Banks nye domicil ved Hovedbanegården i København. Hun har på vegne af naboerne på Bernstorffsgade klaget til Planklagenævnet over byggeriet. Foto: Bax Lindhardt

»Man ændrer et par ord, og så synes kommunen at det er godt nok, men byggeriets omfang er stadig lige så stort og overskrider det tilladte,« siger hun.

Robert Nellemann, ejendomsudviklingsdirektør i Danica Pension, genkender ikke advokatens udlægning.

»Vi bygger selvfølgelig inden for bebyggelsesprocenten i den gældende lokalplan, som et politisk flertal har godkendt. Området bliver et nyt byområde i København, hvor vi åbner et ellers lukket område op og skaber plads til erhverv, boliger, cafeer og butikker omkring en hævet bypark. Her bliver adgang for alle. Det er et projekt, som vi er stolte af, ikke mindst fordi det er blevet meget bedre i den proces med høring og debat, der har været de sidste år,« siger han.

Kommunen mener, at det er en misforståelse, at byggeriets størrelse er ulovligt og overskrider det tilladte.

Postgrunden - sagen kort Postgrunden lige ved Hovedbanegården var frem til 2015 var ejet af Post Nord. Den ligger mellem Tietgensgade, Bernstorffsgade og Carsten Niebuhrs Gade i det centrale København - klos op af togbanerne ved Københavns Hovedbanegård. Grunden blev i marts 2015 købt af Danica Pension og kapitalfonden BlackRock efter længere tids dialog med Københavns Kommune. Her skal opføres et domicil til Danske Bank, ligesom der skal være lejligheder, hotel og kontorfaciliteter. Byggeplanerne involverer bygninger, der er højere end typiske lejlighedskomplekser på fem etager. Desuden involverer projektet tre højhuse på 97, 93 og 115 meter, og sidstnævnte vil i så fald blive Københavns højeste bygning. Flere naboer på Bernstoffsgade er utilfredse med byggeriet, fordi lokalplanen - der er lavet specifikt til byggeriet - er i strid med kommuneplanen, som er den overordnede ramme for, hvordan der må bygges i København. Helt specifikt er det bebyggelsesprocenten, der for en af områdets tre matrikler er for høj. En lokalplan skal være indenfor rammerne af en kommuneplan. Med hjælp fra advokat Charlotte Castenschiold har naboerne i januar 2018 klaget til Planklagenævnet over afgørelsen. I et fortroligt notat fra Horten fremgår det, at forvaltningen i marts 2018 vurderede, at der var risiko for, at kommunen kunne tabe sagen. Efterfølgende blev der ændret i teksten i lokalplanen, som blev vedtaget i november 2018. Den nye lokalplan har naboerne også klage over.

»Det er en misforståelse, at projektet overskrider den tilladte bebyggelsesprocent. Lokalplanen er opdelt i to delområder, og Kommuneplanen bestemmer, at bebyggelsesprocenten samlet set ikke må overskride 450 procent. Dvs. at byggeriet gerne må overskride de 450 procent i det ene delområde, så længe bebyggelsesprocenten for de to delområder til sammen er overholdt, hvilket også er tilfældet,« skriver vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen Karsten Biering Nielsen.

Nu afventer parterne Planklagenævnets afgørelse, som snart har været et år undervejs.