Virker de mundbind overhovedet?

Måneders ventetid og masser af utålmodige spørgsmål fra alle verdenshjørner fik onsdag eftermiddag endelig en ende for lægerne bag den store, danske undersøgelse af mundbinds effekt mod coronasmitte.

»Jeg har det super godt med, at resultatet er ude nu, og jeg er glad for, at der ikke er blevet lækket noget inden,« siger en tilfreds professor og overlæge Kasper Iversen fra Herlev-Gentofte Hospital til B.T.

Ligesom de øvrige forfattere til mundbinds-undersøgelsen har han siden i sommer holdt resultatet helt hemmeligt.

»Min svigermor har været super sur over, at hun ikke kunne få det at vide, og jeg kender en del journalister, som jeg heller ikke har sagt det til. Men min kone har godt vidst det. Hun bliver meget sur, hvis jeg har hemmeligheder for hende,« smiler han.

Den danske undersøgelse tyder på, at mundbind kan beskytte lidt, men det kan ikke udelukkes, at bindene slet ikke beskytter den person, som bærer masken.

Det ikke helt entydige resultat overrasker ikke Kasper Iversen.

»I forfattergruppen var vi i virkeligheden meget uenige. Ikke uvenner, men nogle troede meget på masker, og nogle af os andre var lidt mere tvivlende over for, hvor stor effekten er. At der ser ud til måske at være en lille effekt af masker, passer nok meget godt med min egen forventning,« siger han.

Kronprinsesse Mary brugte mundbind, da hun onsdag besøgte Roskilde Gymnasium. Foto: Claus Bech Vis mere Kronprinsesse Mary brugte mundbind, da hun onsdag besøgte Roskilde Gymnasium. Foto: Claus Bech

Kasper Iversen har forståelse for, at de danske myndigheder ikke henvendte sig for at få resultatet af undersøgelsen, inden der blev indført maskepåbud i forskellige sammenhænge.

»Det var jo på en måde relativt seriøst, når vores undersøgelse endnu ikke var blevet fagfællebedømt inden offentliggørelse i et anset tidsskrift. Hvis Søren Brostrøm havde ringet til os, kunne vi i princippet have bildt ham alt muligt ind, for der var ingen, som havde kigget os i kortene på det tidspunkt,« siger professoren.

Kasper Iversen forventer ikke, at undersøgelsens resultat vil ændre danske myndigheders syn på brug af masker.

»Myndighederne har lagt meget vægt på den beskyttelse, der er af andre ved at bære maske. Det har vi ikke undersøgt, for det er vanskeligt – hvis ikke umuligt – at undersøge på en ordentlig måde. Det vil ikke få Søren Brostrøm eller andre til at ryste på hånden. De vil nok holde fast i deres anbefalinger, som jeg bestemt også vil støtte,« tilføjer Kasper Iversen.

Ved undersøgelsen blev godt 6.000 forsøgspersoner i foråret bedt om at bære mundbind, når de var uden for hjemmet. Halvdelen brugte masken i en måned – den anden halvdel gjorde ikke.

Fordelingen blev afgjort ved lodtrækning. Og ved forsøgsperiodens slutning blev alle 6.024 forsøgspersoner testet for coronavirus.

Forskerne bag undersøgelsen kendte allerede konklusionen i sommer, men resultatet har indtil nu været tophemmeligt, fordi det videnskabelige resultatet formelt skulle offentliggøres i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift.

Den proces har været langsommelig, og selv navnet på tidsskriftet – Annals of Internal Medicine – var indtil klokken 15 onsdag også hemmeligt.

Det er forskere fra fire hospitaler i hovedstadsområdet, der står bag undersøgelsen, som fik økonomisk støtte fra to fonde bag Salling Group.