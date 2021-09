Hvis du hører højlydte eksplosioner og ser kampklædte specialstyrker i helikoptere samt frømænd i fuld udstyr med maskinpistoler, så tøv lidt med at ringe efter hjælp.

For Danmark skal danne ramme for den hemmelige internationale øvelse 'Night Hawk 2021', som strækker sig fra 27. september til 7. oktober.

Her vil blandt andet jægersoldater og frømænd fra hele verden deltage i realistiske øvelser sammen konventionelle styrker, specialoperationsstyrker, fly, helikoptere, skibe og hurtigtgående gummibåde (RHIB) til lands, til vands og i luften.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Hercules C-130 og F-16 kampfly flyver forbi Kronborg Slot i Helsingør, torsdag den 1. oktober 2020.

Antallet af udenlandske deltagere tæller hele 2500 soldater fra 13 forskellige nationer, som vil være stationeret på Flyvestation Aalborg og Flådestation Frederikshavn.

Ifølge Forsvaret selv, så har det næsten været som når Smukfest-billetterne bliver sat til salg, for der har været rift om pladser til øvelsen.

»Med dette års ambitionsniveau sætter Specialoperationskommandoen barren endnu højere end tidligere, og der er rift om pladserne hos de udenlandske deltagere,« siger generalmajor Peter Boysen, der er chef for Specialoperationskommandoen.

Øvelsen er som sagt lukket og hemmelig for offentligheden, da 'specialstyrkerne skal kunne træne uforstyrret og uden at afsløre de taktikker, de benytter, når de bliver indsat'.

Arkivfoto: IVER SeaHawk laver opvisning i havnebassinet inden den flyver til Karup. Fregatten Iver Huitfeldt vender hjem til Danmark efter en fire måneder lang udsendelse til Hormuz-strædet.

Derfor har Forsvaret heller ikke givet særlig mange informationer om, hvor og hvornår de mange soldater vil blive indsat.

Det lyder dog, at det kommer til at være landsdækkende øvelser og kommer til at kunne både ses og høres i hele Danmark og nogle gange i byerne.

Det danske forsvar kommer til at deltage i de mange øvelser med Søværnet, Hæren, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet, hvor de danske specialstyrker såsom jægerkorpset og frømandskorpset også skal deltage.

Forsvaret vil løbende orientere om øvelsen på Facebook 'Specialoperationskommandoen – SOKOM' og på 'Forsvarets Øvelsesaktiviteter'.