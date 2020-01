Atomsikker bunke fra Den Kolde Krig får sit eget velkomst- og læringscenter og åbner for publikum i 2021.

Dybt under Rold Skov syd for Aalborg blev der tilbage i 60'erne bygget en tophemmelig bunker, der skulle huse regering og regent i tilfælde af krig.

Nu er den 5500 kvadratmeter store atomsikre bunker på vej til at blive omdannet til et koldkrigsmuseum, der åbner til næste år.

- Vi har været i gang med at samle penge ind til det her siden 2012. Nu står vi ved en milepæl og skal til at projektere et velkomstcenter, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum.

Torsdag blev arkitektfirmaet AART Architects valgt til at tegne velkomst- og læringscenteret, der skal bygges ved indgangen til bunkeren.

Den samlede pris for projektet beløber sig til 75 millioner kroner, og første spadestik ventes at blive taget til sommer.

Det var først i 2012, at anlægget med navnet Regan Vest (Regeringsanlæg Vestdanmark, red.) kom til offentlighedens kendskab.

Bunkeren blev taget ud af beredskabsplanerne og fredet for eftertiden.

Det blev startskuddet til planen om at omdanne bunkeren med plads til dronningen, regeringen og forsvarskommandoen til et koldkrigsmuseum.

- Det unikke er, at bunkeren står intakt med 240 sengepladser. I andre lande har man haft lignende anlæg, men de er gradvist blevet afmonteret.

- Her står bunkeren, som den så ud op gennem 70'erne og 80'erne. Det er en tidslomme, siger museumsdirektøren.

Bunkeren rummer også køkken, depotrum, lægeklinik og maskinrum.

Koldkrigsmuseet, der skal drives af Nordjyllands Historiske Museum, forventer at kunne tiltrække op til 40.000 besøgende om året.

- Det er lidt begrænset af, at vi skal tage folk ind i hold med 10-12 personer ad gangen, siger Lars Christian Nørbach og anslår, at en rundvisning i anlægget vil tage mellem fem kvarter og halvanden time.

I det tilhørende læringscenter får skole- og gymnasieklasser mulighed for at prøve kræfter med et dilemmaspil, der bygger på autentiske krigsscenarier fra 70'erne og 80'erne.

Selv om koldkrigsmuseet beretter om en svunden tid, hvor truslen om en atomkrig var overhængende, så har det også noget at sige de yngre generationer i dag, mener museumsdirektøren.

- Bunkeren afspejler Den Kolde Krig, men også hele tankegangen bag det danske demokrati.

- Bunkeren skulle rumme regeringen, dronningen, forsvarskommandoen og repræsentanter for pressen. Det siger jo meget om vores styreform og demokrati, også i dag, siger Lars Christian Nørbach.

/ritzau/