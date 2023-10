Navnet Knud Laursen vil sandsynligvis ikke vække genkendelse hos mange.

Men den sky, østjyde har i al ubemærkethed opbygget så stor en formue, at han faktisk kan kalde sig milliardær. Hemmelig milliardær.

Sådan skriver Finans.dk, der har fået et eksklusivt indblik i forretningsmandens interne koncernregnskab.

Og det viser, at egenkapitalen er på 1,7 milliarder kroner i KLH Gruppen – som Knud Laursen altså er eneejer af.

Formuen er gennem mange år bygget op ved især investering i og udlejning af fast ejendom i både Danmark og Tyskland.

Desuden gør Knud Laursen sig også i aktiehandel.

Det har i det seneste regnskab for KLH Gruppen givet et overskud på 189 millioner kroner. Og bare i de seneste fem år har der været et plus på mere end 600 millioner kroner.

Hovedpersonen selv har ikke ønsket at lade sig interviewe til Finans.dk.

Hvilket måske ikke er så overraskende. For Knud Laursen har umiddelbart aldrig talt med pressen om sin forretning.

Eller om sin formue.