Hvis du har hemmelig adresse eller navnebeskyttelse og skal på ferie i udlandet med børnene, kan du opleve, at du ikke kan hente ungernes EU-coronapas.

For det er nemlig ikke muligt at finde den nødvendige dokumentation på sundhed.dk eller i coronapas-appen, hvis du eller barnets anden forælder har adresse- eller navnebeskyttelse. Et problem, B.T. har skrevet om i denne uge.

»Det er et krav i EU-forordningen om det europæiske coronapas, at der fremgår oplysninger om teststed i testcertifikatet,« skriver Sundhedsministeriet i en mail til B.T. og fortsætter:

»Forældremyndighedsindehaveres adgang til oplysninger om, hvor barnet bliver testet henne, kan bruges til at udlede, hvor barnet bor.«

Det virker helt skørt. Mange personer har et reelt behov for at hemmeligholde deres adresse. Ofte sker det efter råd fra politiet. Preben Bang Henriksen (V), retsordfører

Reglen gælder også, selvom barnet ikke bliver testet i sin hjemkommune.

En af dem, der er stødt ind i problemet, er Kristina fra Egedal, der pludselig fik travlt med finde en løsning på problemet, da hun snart skal på ferie med sine børn.

Hun fik ringet rundt til både sundhed.dks hotline, Udenrigsministeriet og Egedal Kommune, og her lød konklusionen, at hun ikke kunne tilgå børnenes coronapas, fordi hun har hemmelig adresse.

Da rejsen er bestilt, måtte hun ophæve sin hemmelige adresse, som hun har grundet sit arbejde, for at få fingrene i børnenes EU-coronapas.

Det kan du gøre, hvis du ikke kan finde dine børns EU-coronapas Der er ikke mange muligheder, hvis du har hemmelig adresse eller navnebeskyttelse og har brug for dine børns coronapas, men du kan undersøge følgende, hvis du skal på ferie i udlandet: Undersøg, om du faktisk behøver et EU-coronapas til dit barn. Hvert land har forskellige grænser for, hvor gammelt barnet skal være, før det er nødvendigt at vise dokumentation for en negativ coronatest.

Undersøg reglerne i det land, du rejser til. Det kan være, at netop din rejsedestination godtager en antigentest bedre kendt som en kviktest.

I yderste tilfælde kan du opløse din hemmelige adresse og håbe på, at du kan få fat i dit barns EU-coronapas før afrejse.

Men det er ikke løsningen for alle.

Der kan nemlig være mange grunde til, at man ikke har mulighed for at opløse sin adresse- eller navnebeskyttelse uden eventuelt at sætte sig selv eller sine nærmeste i fare.

»Det virker helt skørt. Mange personer har et reelt behov for at hemmeligholde deres adresse. Ofte sker det efter råd fra politiet. I forvejen er de pågældende som oftest i en svær situation,« skriver Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, i en mail til B.T.

Ifølge venstrepolitikeren burde det være muligt at tilgå sine børns coronaoplysninger, samtidig med at man har adresse- eller navnebeskyttelse.

»Jeg har derfor valgt at bede sundhedsministeren (Magnus Heunicke, red.) redegøre for, hvad der reelt kan gøres for at hjælpe familier i tilsvarende situationer.«

SFs retsordfører, Karina Lorentzen, synes også, at problematikken lyder uforståelig:

»Jeg vil rejse spørgsmålet for sundhedsministeren, men det bliver en lidt længere proces, da de ansvarlige ministre går på sommerferie om lidt.«

»Det næstbedste vil derfor være at opfordre myndighederne til at informere om problemet og mulige løsninger, hvis de ikke allerede har gjort det. Det løser desværre ikke noget for dem, der skal på ferie her og nu. Men det er den bedste løsning,« fortsætter SFeren.

Og sådan en melding udkom sundhed.dk med 5. juli med en opfølgning 6. juli, som du kan læse nedenfor:

Sådan lyder meldingen om problemer med at tilgå børnenes EU-coronapas fra sundhed.dk. 5.- og 6. juli Foto: Sundhed.dk Vis mere Sådan lyder meldingen om problemer med at tilgå børnenes EU-coronapas fra sundhed.dk. 5.- og 6. juli Foto: Sundhed.dk

Her bliver problemet med hemmelig adresse og børns coronapas italesat. Sundhed.dk skriver blandt andet, at man sagtens kan tilgå sit barns coronapas, men at passet ikke gælder som EU-covid-certifikat – bedre kendt som EU-coronapas.

I artiklens faktaboks er der opstillet nogle muligheder, hvis du står i en situation, hvor du skal bruge dine børns EU-coronapas, men har adresse- eller navnebeskyttelse.