Den store redningsaktion tirsdag eftermiddag på Hornbæk Strand, hvor tre børn efterfølgende blev fløjet til Rigshospitalet, har rystet mange.

»Man bliver altid mærket af den slags. Det er aldrig sjovt, når det drejer sig om en eftersøgning – og specielt ikke med børn involveret,« siger Asger Helmig, som var med til at få de tre brødre reddet på land, til B.T.

Nu fortæller han, hvad der skete ved den store redningsaktion, hvor tiden var deres største modstander.

Asger Helmig har været kystlivredder i Nordsjællands Livredningstjeneste i 11 år og blev i går kaldt ud til redningsaktionen af de tre brødre på henholdsvis seks, otte og 11 år.

I første omgang får livredderne på stedet dog at vide, at det drejer sig om to drenge, som er drevet rundt om molen.

Asger Helmig fortæller, at der på nuværende tidspunkt er ringet 112.

Da han ankommer til ulykkesstedet, ser han en kvinde, som barmhjertigt er på vej ud for at hjælpe drengene, blive fanget i et hestehul, som først skal sikkert på land igen.

Derefter sætter han jagten ind for at finde de tre drenge i vandet, hvor han hurtigt får kontakt til den første dreng, som han får hevet ind på land til sin far.

Asger Helmig begynder derefter at lede i vandet og grave sig gennem tangen langs molen.

Her finder han en af drengene liggende med hovedet nede i vandet, hvorefter han med hjælp fra faren får hevet ham op af vandet og overgivet ham til nogle badegæster, som skynder sig at få ham over til ambulancen, som nu kan høres fra havnen.

Derefter er det igen i vandet for at finde den sidste dreng.

Flere gæster råber, og Asger laver flere forgæves dyk. Til sidst lykkes det dog endelig.

De syv baderåd: - Bad altid sammen med andre – hold øje med hinanden og ikke mindst de små

- Bad kun på dybder, der går dig til navlen, når du stiller dig op i vandet

- Spring aldrig på hovedet i lavt vand eller i vand, du ikke kender

- Bad på de strande, som er godkendt med det internationale blå flag, for at få badevand af god kvalitet og sikkerhed omkring din badetur.

- Bad kun, hvor det er tilladt, og når forholdene tillader det

- Bad kun, hvis du føler dig frisk – bad aldrig med alkohol eller sløvende medicin i blodet

- Gå op, hvis du begynder at fryse

Han tager endnu et dyk og mærker pludselig drengen ligge blandt tang og sten, hvorefter han får hevet ham op til vandets overflade.

Herefter svømmer han og får drengen bragt ud til en af sine kollegaer, som hjælper med eftersøgningen på en vandscooter, som fragter drengen de 400-500 meter ind til ambulancen på havnen.

Selv om drengene nu er i land, er Asger Helmigs job ikke helt slut endnu.

Flere af de 10.000 badegæster, som besøger stranden tirsdag, er hoppet i vandet langs molen og skal kaldes op hurtigst muligt.

Efter ulykken har redderne fået at vide, at brødrene angiveligt er hoppet direkte fra molen og ned i et hestehul.

Asger Helmig fortæller, at man dagen derpå selvfølgelig stadig snakker om den frygtelige oplevelse.

»Vi taler selvfølgelig med hinanden og vores ledelse. Vi taler også med de badegæster, som enten har set eller hørt om ulykken, så vi kan opdatere dem om, hvad der skete i går,« siger han.

Trods Asger Helmigs store rolle i redningsaktionen ser han ikke sig selv som helt. Han 'passede bare sit arbejde', siger han.

»Jeg er blevet rost af andre, men det er ikke noget, jeg har tænkt over. Jeg tror, at alle, der har kompetencerne til at hjælpe i nødsituationer, gør, hvad de kan, og håber, det er nok,« siger Asger Helmig.

Redderne på stedet har efterfølgende vurderet, om de kunne have handlet anderledes – og svaret er 'nej'.

»Alle kollegaer er enige om, at vi handlede korrekt og hurtigt. Det gør en både lettet og stolt af sin egen og sine kollegaers indsats,« siger Asger Helmig.

Asger Helmig bliver løbende opdateret om børnenes tilstand fra sin leder.

B.T har onsdag eftermiddag kontaktet Nordsjællands Politi, som ikke har nyt om børnenes tilstand.