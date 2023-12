»Jeg hørte braget og så et skumsprøjt i vandet. Instinktivt løb jeg alt, hvad jeg kunne.«

Sas Popovic var fredag aften 22. december på vej mod Kayakbar i København, da et ældre ægtepar kørte galt i deres elbil, som endte i vandet i kanalen omkring Knippelsbro med et stor brag. Og herfra gik det hurtigt.

B.T. har talt med to af de civile vidner, hvis 'heroiske' indsats var med til at redde ægteparret.

Da bilen ramte autoværnet på broen, stod Gustavo Cordes på en af de pontoner, som ligger i kanalen ude foran Kayakbar, hvor han er manager. Han stod og trak lidt luft, da han så bilen køre i vandet.

»Jeg så et ældre par i panik inde i bilen. Det var en forfærdelig situation,« siger han.

Mens Sas Popovic løb ned til pontonen for at hjælpe, løb Gustavo Cordes ind på restauranten og trak i sin våddragt og hoppede i vandet. Samtidig var politi, ambulance og dykkere fra brandvæsenet også på vej.

Ifølge Københavns Politi kørte ægteparret i en elbil, hvis system selv ringede 112, da de kørte i vandet.

I de følgende intensive og dramatiske minutter forsøgte en tredje person at få bilen tættere på pontonen ved restauranten, og andre råbte til ægteparret i bilen, at de skulle forsøge at åbne døren eller et vindue.

Et vidne tog dette foto af redningsaktionen, hvor øjenvidnerne fik reddet ægteparret ud af den synkende bil. Bagest står Sas Popovic med brandslukkeren i hånden. Foto: Privatfoto Vis mere Et vidne tog dette foto af redningsaktionen, hvor øjenvidnerne fik reddet ægteparret ud af den synkende bil. Bagest står Sas Popovic med brandslukkeren i hånden. Foto: Privatfoto

»Det kan de ikke, tænkte jeg. De var i chok. Vi måtte jo smadre ruden, så de kunne blive hevet ud,« genfortæller Sas Popovic.

Han så, at to af de andre mænd, der hjalp til, forsøgte at smadre ruden med en mobiltelefon, men uden held. Sas Popovic tog derfor initiativ til at finde noget tungere og løb ind på Kayakbar for at lede der. Her fandt han en brandslukker, som han rev ned fra væggen, og så løb han tilbage ud i decemberkulden.

»Jeg sagde: 'Gå væk!' Og så smadrede jeg sideruden på bagsædet i ét hug,« fortæller han.

De to andre mænd råbte til manden på førersædet, at han skulle kravle ud. Det endte med, at de med besvær måtte hive ham ud af den synkende bil og op på pontonen i sikkerhed.

Dernæst var det kvindens tur.

»Da hun kom ud og op på pontonen, gik hele bilen under vand få sekunder efter,« siger Sas Popovic.

På det tidspunkt var Gustavo Cordes hoppet i vandet, og politiet var også hurtigt ankommet til stedet.

Sas Popovic er ikke i tvivl om, at hvis ikke alle tilstedeværende havde reageret med det samme og i samspil med hinanden, så var det endt anderledes den aften.

»De var døde, hvis vi ikke havde reageret,« konstaterer han.

Både Gustavo Cordes og Sas Popovic roser politi, ambulance og redningsmandskab i form af dykkere for at komme til stedet så hurtigt, som de gjorde.

Ingen af dem havde forventet, at de ville komme med den fart.

Politiet oplyste i forbindelse med ulykken, at ægteparret ikke var kommet til skade. Politiets formodning er, at føreren fik et ildebefindende og mistede kontrollen over bilen, som kørte galt ved Børsgade på Christian 4.'s bro, hvorefter bilen kørte i vandet.

Hovedstadens Beredskab skrev samme aften, hvordan civile 'heroisk' var hoppet i vandet for at redde parret.