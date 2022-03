Det kan være nervepirrende at oddse – men én dansker havde nok lidt flere nerver end de fleste, da han tirsdag satte sig til at se de tre landskampe, han havde lagt penge på.

Han havde nemlig lavet en kupon med hele tre ciffertips. Altså oddset på udfaldet af tre kampe i én pulje.

Spilleren have lagt 50 kroner på 3-0 til Danmark over Serbien, 2-0 til Polen over Sverige, og 3-0 til England over Elfenbenskysten.

Og det skulle vise sig, at der også her var en mand, der var glad for Eriksens retur til Parken – og et sent, engelsk hovedstød.

Danmarks kamp startede kl. 18, og neglebideriet kunne begynde.

Kamp gik ret hurtigt spillerens vej og endte rigtigt nok 3-0 til Danmark. Det samme var tilfældet med kampen mellem Polen og Sverige. Polen vandt med to mål.

Men så blev det tid til kampen mellem England og Elfenbenskysten.

Først kort før kl. 23 om aftenen kunne spilleren lade sin jubel få frit løb, da Tyrone Mings stangede Englands mål til 3-0 ind bag Badra Sangaré.

Og målet udløste altså 92.400 kroner til manden fra Taastrup.

Han kunne dermed kunne se sin 50-kroners kupon til samlet odds 1.848,00 gå hjem i overtiden.