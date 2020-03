Så kører bussen!

Danmarks første førerløse bus er taget i brug.

Kort før middagstid torsdag indviede trafikminister Benny Engelbrecht (S) 'Smartbus' på dens jomfrutur ad Adstrupstien i Aalborg Øst.

Ruten er godt to kilometer lang rute med 10 stoppesteder. Her skal Aalborg Kommunes nye grønne vidunder bringe op til 11 passager ad gangen fra sted til sted.

Det betyder, at blandt andet gangbesværede beboere i området bliver langt mere mobile helt lokalt, ligesom de fra og med i dag også vil have lettere ved at koble sig på den øvrige offentlige trafik i Aalborgs østlige del.

Jomfruturen var dog ikke med 'fuld speed'. Langt fra, faktisk.

Det mindede en hel del mere om dengang, det første damplokomotiv rullede over den nordamerikanske prærie. Da gik der en mand foran med et flag ligesom for at markere, at nu kom toget.

For med alle områdets børnehave-børn, de lokale beboere og flere hundrede andre nysgerrige til dagens indvielse, flyttede 'Smartbus' sig ikke mange meter ad gangen, før dens mange intelligente følere automatisk stoppede bussen med et ryk, fordi så mange mennesker ville tæt på.

Når dagens hurlumhej med ministerbesøg, hornorkester og skolekor er vel overstået, bliver der mulighed for at komme helt op i topfart: 18 kilometer i timen.