En fødselsdagsfest i Australien, som er refereret i New York Times, viser hvor hurtigt det kan gå med smittespredningen af delta-varianten af coronavirus.

Her var små 40 personer inviteret.

Èn havde slæbt en ubuden gæst med i form af den nye delta-variant.

Vedkommende havde været i nærkontakt med en chauffør i lufthavnen, der også var smittet.

Mere end fem millioner indbyggere i Sydney er underlagt en 14-dages lockdown.

Chaufføren havde forinden fået virussen fra en amerikansk stewardesse.

På den måde blev virussen spredt til store dele af selskabet. To uger senere var 27 af gæsterne testet positive, skriver New York Times.

Syv af gæsterne blev dog ikke smittet.

Alle syv var vaccinerede.

Netop hastigheden i smittespredningen vækker lige nu stor bekymring i Australien, der hidtil har været en global corona-kæledægge med lav smitte, få dødsfald, åbne restauranter og plads til store forsamlinger. Strategien har været enkel: Lukkede grænser, test og smitteopsporing.

Nu sås der tvivl om, hvorvidt den strategi virker mere.

Halvdelen af Australiens befolkning på 25 millioner indbyggere er lige nu underlagt restriktioner herunder nedlukninger på grund af smittespredning. Herunder i storbyen Sydney, hvor der er 14-dages lockdown.

»Vi er muligvis i stand til at få epidemien under kontrol denne gang, men det bliver sværere og sværere,« siger Catherine Bennet fra det epidemiologiske institut på Deakin Universitetet i Melbourne til New York Times.

Brisbane i Australien er en af de byer, der har været tvunget til lockdown på grund af stigende coronasmitte.

Problemet i Australien er ifølge New York Times, at kun otte procent af befolkningen er vaccineret.

Så mens der åbnes mere og mere op i Europa og Danmark, lukkes der ned i Australien.

Delta-varianten er ligesom i Australien også ved at overtage i Danmark.

Læser man Statens Serum Instituts seneste rapport for, hvilke varianter, der findes i Danmark, ser delta-varianten ud til for alvor at have fået fat.

I lang tid udgjorde delta-varianten, der kom til Danmark i marts, under én procent af de positive prøver.

Den nyeste måling fra uge 25 viser, at varianten nu udgør hele 20,3 procent af alle de positive prøver.

Men Danmarks situation er anderledes. I Danmark er 35 procent færdigvaccinerede, og det går nedad med smitten.

I forbindelse med fødselsdagsfesten Sydney var det syv vaccinerede personer, der slap for smitte. Det er ikke tilfældigt. Studier fra blandt andet England viser, at vaccinerne er effektive over for delta-varianten.

»Man kan se, at vaccinerne effektivt beskytter mod alvorlig sygdom og død,« sagde professor i biovidenskab ved Aalborg Universitet Mads Albertsen til B.T. tirsdag.