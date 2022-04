Et helt nyt bilmærke er nu klar til at trille ud på de danske veje.

Navnet er Xpeng.

Og som navnet måske antyder, er der tale om en kinesisk bilfabrikant, der nu første gang træder ind på det danske marked – for elbiler.

Første model hedder Xpeng P5, og selskabet meddeler, at interesserede kunder fra torsdag i denne uge kan reservere bilen på den danske hjemmeside.

Xpeng 5 set indefra. Foto: Pr-foto Vis mere Xpeng 5 set indefra. Foto: Pr-foto

Der er også en startpris: 390.000 kroner.

Bilfabrikanten oplyser til B.T., at man forventer at kunne levere de første biler til de danske kunder i fjerde kvartal i år.

Den reelle lancering af Xpeng 5 sker, efter at Xpeng tidligere i april åbnede et showroom i København samt i flere andre lande, hvor det har været muligt at prøve den nye bil.

»Vi er begejstrede for den stigende interesse, vi kan mærke for XPpeng som følge af åbningen af showrooms i Sverige, Holland og Danmark,« siger Eric Jin, vicepræsident hos XPeng i en pressemeddelelse.

XPeng Motors har hovedkontor i den kinesiske storby Guangzhou, og ifølge den danske hjemmeside har Xpeng 5-modellen en rækkevidde på 465 kilometer på en fuld opladning.

I bilen sidder et 66kWh-batteri.