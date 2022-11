Lyt til artiklen

Drømmer du om at blive gift med københavnske seværdigheder eller berømte kulturinstitutioner som nærmeste vidner?

Så er der ekstraordinært mange muligheder næste år.

For Københavns Kommunes Vielseskontor kommer til at fyre op under konceptet 'Vie i det fri', hvor der er i 2023 vil være ny mulige lokationer for eventyrlystne brudepar.

Det bliver eksempelvis muligt at sige ja i Brønshøjs iøjnefaldende vandtårn, i Skuespilhuset eller på på en kanalbåd i Christianshavns Kanal.

Det er dog kun på bestemte dage og tidspunkter, at de enkelte lokationer er tilgængelige.

Prisen varierer mellem 950 kroner (som er den langt mest udbredte pris) og 4.000 kroner (som en prisen for at blive gift på en kanalbåd til lyden af jazz på Christianshavns Kanal).

'Vie i det fri' har eksisteret siden 2012. I år har 459 par benyttet sig af muligheden.

Herunder kan du se de steder i København, der næste år bliver en del af 'Vie i det fri'-programmet – og hvilke dage muligheden byder sig for de interesserede brudepar: