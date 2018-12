Sidste år var Samsø den mest attraktive kommune blandt de boligsøgende danskere, men i år må ferieidyllet se sig henvist til andenpladsen.

Det viser helt nye tal fra Boligdeal.dk, som opgør, hvor stor danskernes interesse er for at bo i hver af de 98 kommuner.

Det er Dragør Kommune, som har stødt Samsø fra tronen og nu er danskernes favorit, når der skal kigges på nye boliger ifølge boligportalen.

Samsø Kommune indtager nu andenpladsen, mens storbykommuner som København, Aarhus og Aalborg er langt nede på listen.

Her er de 25 mest populære kommuner blandt de boligsøgende danskere. Foto: Boligdeal.dk Vis mere Her er de 25 mest populære kommuner blandt de boligsøgende danskere. Foto: Boligdeal.dk

Analysen, som er udarbejdet af boligportalen Boligdeal.dk, undersøger de geografiske ønsker i mere end 350.000 søgeannoncer og søgeagenter oprettet af boligsøgende danskere over en periode på et år.

Analysen gør boligsøgernes interesse for de forskellige kommuner indbyrdes sammenlignelige ved at regulere for forskellene i kommunernes befolkningstal.

Med et indekstal på 24,43 hopper Dragør ni pladser op ad ranglisten og indtager førstepladsen, tæt forfulgt af Samsø (20,81), Vallensbæk (19,93) og Glostrup (18,13).

I det hele taget er kommunerne i Storkøbenhavn uhyre populære blandt danskere, som drømmer om et nyt hus. Udover Samsø ligger alle kommunerne i top 12 på listen i - eller meget tæt på - Storkøbenhavn.

Fakta om undersøgelsen I analysen undersøges de geografiske ønsker i mere end 350.000 søgeannoncer og søgeagenter oprettet af boligsøgende danskere over en periode på et år.

Interessen for de forskellige kommuner gøres indbyrdes sammenlignelige ved at regulere for forskellene i kommunernes befolkningstal.

Indekstallet fås ved at gange dette tal med 100. Formlen bag en given kommunes indekstal er således: (Antal søgninger i kommunen divideret med indbyggertallet i kommunen) gange 100.

Boligdeal.dk laver analysen en gang om året. Kilde: Boligdeal.dk

»Region Hovedstaden er klart danskernes favorit. Med næsten dobbelt så højt et indekstal som Region Sjælland, er der lang vej ned til andenpladsen,« siger Thomas Barfod fra Boligdeal.dk.

Derimod er Københavns Kommune helt nede på en 47. plads, mens de andre storbykommuner er at finde i den tunge ende af listen.

Odense (74), Aarhus (77) og Aalborg (88) hører bestemt ikke til blandt de foretrukne kommuner blandt de boligsøgende.

En del af forklaringen kan dog være, at mange boliger i storbyerne bliver solgt, uden at de har været sat til salg hos ejendomsmæglere. Det gælder ikke mindst blandt andelsboligerne.