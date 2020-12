»Jeg er virkelig chokeret og dybt frustreret.«

Det er ordene fra 69-årige Bjarne Schou. Han blev i maj ramt af en kræftknude på fire kvadratcentimeter i sin hals. Men egen læge og vagtlæge ville ikke se ham fysisk på grund af de særlige coronarestriktioner.

Derfor nåede kræften af sprede sig rundt i halsen, inden han endelig kom til strålebehandling på sygehuset.

Desværre er pensionisten Bjarne Schou langtfra eneste kræftsyge, der er ramt af konsekvenserne af lægernes fokus på coronavirus.

Her er Bjarnes kræfthistorie 22. maj 69-årige Bjarne Schou ringer til egen læge, fordi han har ondt i halsen, og så kan han se en knude nær mandlerne, når han kigger i spejl og lyser med lygte i halsen. Men lægen har ikke mulighed for at tilse ham. 23. maj Bjarne Schou ringer til lægevagten, der laver virtuelt møde med ham. Lægevagten vurderer, at der er svamp i halsen, og derfor får han svampepiller udskrevet. Han får at vide, at de helst skal virke inden for 24 timer. 24. maj Svampemedicinen har ingen effekt. Bjarne Schou ringer igen til vagtlæge, der vurderer, at han har halsbetændelse, og der udskrives penicillin til ham. 26. maj Penicillinen ser ikke ud til at virke, og Bjarne Schou ringer til egen læge, der også vil også se ham virtuelt i halsen. Lægen mener, at han skal fortsætte med penicillin. 28. maj Bjarne Schou kan se, at klumpen i halsen bare vokser og skifter farve, så han ringer igen til egen læge. Lægen mener stadig, at det nok er halsbetændelse, men han skal tage en coronatest. 2. juni Bjarne Schou ringer til egen læge, da penicillin ikke har virket. Lægen siger, at han skal have medicin mod svampe. Præcis som første vagtlæge. Han bliver dog tilbudt at komme forbi og få en blodprøve. 4. juni Knuden i halsen bliver større og større. Bjarne Schou har igen virtuelt møde med egen læge, der siger, at blodprøven var fin. Lægen foreslår ham at drikke danskvand, da det har 'rensende effekt'. Det næger Bjarne Schou og beder om at komme til halslæge. 9. juni Halslægen har efter tilsyn straks sendt Bjarne Schou på Odense Universitetshospital, der ved scanning kan se, at der er tale om kræftknude i halsen, og den har spredt sig til lymferne. Han får de næste par måneder 31 strålebehandlinger. Han regnes nu for at være fri for halskræften, men til januar skal det vurderes om kræften er tilbage. Kilde: Bjarne Schou

B.T. kan nu afsløre, at antallet af kræftdiagnoser er styrtdykket, efter statsminister Mette Frederiksen i marts stort set lukkede landet ned.

Helt nye tal viser, at der fra marts til maj har været 33 procent færre danskere, der fik stillet en kræftdiagnose sammenlignet med gennemsnittet af de foregående fem år over den samme periode.

En nedgang, der svarer til cirka 2.800 færre nye kræftdiagnoser end normalt. Det viser undersøgelsen, som er fortaget af forskere for Kræftens Bekæmpelse.

Det vakte ellers stor opmærksomhed, da B.T. lørdag kunne fortælle om kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen, der fire måneder fra marts til juli i alt 11 gange ringede forgæves til lægen.

53-årige Dunja Fogelberg Hansen er så ked af, at hun nu står til at dø af kræften, der ikke blev diagnosticeret i tide. Foto: Jacob Crawfurd/BYRD Vis mere 53-årige Dunja Fogelberg Hansen er så ked af, at hun nu står til at dø af kræften, der ikke blev diagnosticeret i tide. Foto: Jacob Crawfurd/BYRD

Men tusindvis af andre kræftsyge har altså også mærket konsekvenserne af lægernes coronarestriktioner.

»Det store fald risikerer at få alvorlige konsekvenser for de mennesker, der ikke er kommet i behandling i tide, og for deres familier. Kræft behandles jo mest effektivt, når den opdages og behandles tidligt,« siger Jesper Fisker, der er direktør hos Kræftens Bekæmpelse.

De nye tal er et slag i hovedet på sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Da Danmark lukkede ned, sagde Magnus Heunicke nemlig, at akutte og livstruede skulle have samme behandling, som før coronakrisen ramte.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udtalte i marts, at akutte og livstruende syge ikke blev ramt af sundhedsvæsenets coronarestriktioner. Men nu viser nye tal, at diagnosticeringen af kræft er styrtdykket i perioden fra marts til maj i forhold til samme periode de sidste fem år. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udtalte i marts, at akutte og livstruende syge ikke blev ramt af sundhedsvæsenets coronarestriktioner. Men nu viser nye tal, at diagnosticeringen af kræft er styrtdykket i perioden fra marts til maj i forhold til samme periode de sidste fem år. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen ønskede udtrykkeligt, at kræft og andre livstruende sygdomme fortsat skulle behandles som normalt. Kræft holder ikke pause under corona, og patienternes rettigheder er de samme,« siger Jesper Fisker, som derfor vurderer, at tallene er værre end frygtet.

Da Danmark lukkede ned, blev sundhedsvæsenets tilbud om eksempelvis screening opretholdt for netop at sikre, at nye kræfttilfælde blev opdaget så hurtigt som muligt.

Med det udgangspunkt er de nye tal særligt overraskende for direktøren for Kræftens Bekæmpelse.

»Det er et voldsomt stort og bekymrende fald i antallet af diagnoser. Det er faktisk gået værre end frygtet,« siger Jesper Fisker.

Lad os vende tilbage til Bjarne Schous frygtelige historie.

Da han lørdag 23. maj ringede til lægevagten om sine smerter og voksende knude i halsen, udskrev lægevagten et middel mod svamp.

Men da det ikke virkede, fik han i stedet en penicillinkur mod halsbetændelse.

Heller ikke det hjalp. Slet ikke faktisk. Som dagene gik, udviklede plamagen i halsen sig. Den havde nu også sorte pletter og blødte.

Det har været et hårdt og utilfredsstillende forløb Kræftsyge Bjarne Schou

Så Bjarne Schou, der bor med sin kone i Odense, kontaktede igen egen læge, men han at fik at vide, at han ikke måtte møde op i lægehuset på grund af corona.

Alle konsultationer foregik derfor over video, hvor Bjarne Schou med telefonen filmede sig selv ned i halsen, og ud fra det stillede lægerne deres diagnoser.

Han blev henvist til coronatest, fik taget blodprøver og udskrevet en recept på et nyt svampemiddel.

»Det nye svampemiddel virkede heller ikke. Men da jeg talte med min læge, sagde han, at jeg kunne prøve at drikke noget danskvand, da det kunne have en rensende effekt,« fortæller Bjarne Schou og tilføjer:

Sådan ser Bjarne Schou ud, når han er frisk og nyder livet som fisker. Til januar skal det vurderes om strålebehandlingen virkeligt har stoppet kræften, eller den er vendt tilbage. Foto: Kræftens Bekæmpelse. Vis mere Sådan ser Bjarne Schou ud, når han er frisk og nyder livet som fisker. Til januar skal det vurderes om strålebehandlingen virkeligt har stoppet kræften, eller den er vendt tilbage. Foto: Kræftens Bekæmpelse.

»Jeg var chokeret over det svar og sagde: Nu har tre læger set på mig, men kun over telefonen, og der er ikke nogen, der har podet mig i halsen for at se, om det er svamp, bakterie eller virus, det kan da ikke være rigtigt?' Jeg var frustreret og bad om at få en henvisning til en halslæge.«

Efter en del tovtrækkeri fik Bjarne Schou endelig henvisning til halslæge.

»Halslægen undrede sig over, at jeg ikke var blevet kigget ordentligt på. Han podede mig og sagde, at knuden var hård og blødte, når han rørte ved den. Jeg skulle på hospitalet med det samme, for det så ikke godt ud,« siger han.

På Odense Universitetshospital var lægen ikke i tvivl. Han havde kræft i mandlerne med spredning til lymfeknuderne på halsen.

Jeg er vred og skuffet Kræftsyge Bjarne Schou

Bjarne Schou blev sat i gang med hele 33 strålebehandlinger, da spredningen af kræften gjorde en operation umulig.

»Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om jeg kunne have sluppet for strålerne, hvis min diagnose var blevet stillet tidligere,« siger Bjarne Schou.

Han er yderst utilfreds med forløbet.

»Det har været et hårdt og utilfredsstillende forløb. Jeg er vred og skuffet og kan ikke forstå, at jeg ikke blev taget alvorligt,« siger han.