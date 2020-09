En positiv coronatest har sendt et lille lokalsamfund på den anden ende.

Hele 82 elever fra den lokale skole samt børn fra den lokale kombinerede institution blev sendt hjem i et par dage. Det fik betydning for store dele af lokalsamfundet.

Det skriver TV Midtvest.

Der er tale om den lille vestjyske by Sønder Nissum, vest for Holstebro.

Her fik et barn på Krudtuglen, der er byens kombinerede vuggestue, børnehave og fritidshjem, tirsdag en positiv coronatest.

Det betød, at både byens skole og Krudtuglen hurtigt blev lukket helt ned.

Lederen af Krudtuglen handlede hurtigt og kontaktede forældrene til institutionens børn.

De skulle komme hurtigst muligt og hente deres børn, skriver mediet, som har snakket med lederen Maja Vindum Knudsen.

Det barn, som blev konstateret smittet, havde med andre ord nærmest sat en nedlukning af et lille samfund i gang.

Selv den lokale købmand blev involveret, da et par ansatte måtte gå fra arbejdet for at hente deres børn, fortæller uddeleren til TV Midtvest.

Det hele viste sig dog at være for ingenting.

Barnet var nemlig alligevel ikke positiv for coronavirus. I stedet var barnet, der går på Krudtuglen, en af de 49 herhjemme, som havde fået en forkert positiv coronabesked.

Store dele af lokalsamfundet var blevet lukket ned uden grund.

Naturligvis var det en lettet far til det ikke smittede barn.

»Jeg var nødt til at finde den nærmeste parkeringsplads og lige trække vejret fem gange. Det kommer jo lige pludselig tæt på. Og det er jo noget, man ikke har lyst til, skal være tæt på ens familie eller omgivelser eller de institutioner, de går i til hverdag,« siger barnets far Mads Thomsen til mediet.

Endnu har der ikke været en forklaring på, hvad der gik galt, da de 49 danskere modtog den falske melding om deres coronatest.