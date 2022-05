»Det mig, der står herude og banker på og beder dig om at prøve at forstå,« eller skal det måske være »Walk with me Take my hand Spend a night with the stupid man«, der skal skråles med på?

Det er spørgsmålet, Thomas Helmig søger svar på, og nu har han spurgt sine fans til råds, inden han for første gang skal spille sin egen koncert på et dansk stadion.

Der er ingen tvivl om, at popidolet Thomas Helmig i den grad er på hjemmebane, når han indtager Ceres Park i Aarhus.

»Jeg har siddet på ‘Stadion’ (Ceres Park) siden jeg var helt lille. Fra jeg, som ung mand, valgte et liv i musikken må jeg indrømme, at jeg ofte har siddet derude og drømt om, hvor fantastisk det ville være at spille en koncert lige der, på Stadion i min hjemby,« sagde han, da koncerten blev offentliggjort.

Alligevel har Helmig nu spurgt sine fans til råds.

Han har nemlig indtaget øvelokalet, men hvilke sange er det vigtigt, han får varmet stemmebåndet op til?

»Vi kommer helt ud i hjørnerne, men skriv endelig, hvis der er sange, I synes, vi helst ikke må glemme,« skriver Helmig, der samtidig understreger, de »glæder sig som jeg ved ikke hvad«.

Siden er reaktionerne på opslaget, der i skrivende stund har mere end 2100 likes, væltet ind.

I de 81 kommentarer er der mange forskellige bud på, hvilket nummer Helmig ikke må glemme.

»Uden tvivl ‘No Life’. Elsker den sang, og den har altid været min favorit,« er der en, der skriver.

»Giv mig din mund. Elsker den sang. Ses i Århus,« skriver en anden.

Andre er helt ligeglade med, hvad popkongen spiller – så længe, de kan høre ham gøre det.

Hvad det bliver, må tiden vise.

Thomas Helmig kommer dog ikke til at fyre den af alene. Inden han går på scenen spiller Helmigs svigersøn Lord Siva og popsangeren Clara, der er Renée Toft Simonsens niece.

Thomas Helmig spiller en sommertour rundt om i landet og i Malaga i 2022.