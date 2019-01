Jan Elving, den prisvindende entreprenør og medlem af et erhvervsråd der rådgiver Københavns borgmestre, har ikke kun lagt lokaler til en stor fest for rockergruppen Hells Angels i 2009.

Nu kan B.T. afdække, at han i 2011 solgte en ejendom med et direkte tab på 1,6 millioner kroner til en såkaldt støtteforening, der sørger for klubhus til rockergruppen Hells Angels.

Mens Jan Elving solgte sin ejendom på Siljangade 10 på Amager til Hells Angels-foreningen, så solgte rocker-foreningen sin ejendom til Jan Elving på Lindgreens Alle 14, som ligger lige i nærheden.

Prisen begge veje var 3,5 millioner kroner.

Tinglysningsdokumenter viser, at Jan Elving gav 5,1 millioner kroner for Siljangade 10 i december 2008. Lige over to år senere solgte han den 1.228 m2 store ejendom for kun 3,5 millioner kroner til rocker-foreningen, dvs. 1,6 millioner kroner lavere.

Ejendommen er nu en rockerborg prydet af en høj gitterport og tilmurede vinduer.

Jan Elvings tab er bemærkelsesværdigt, eftersom han købte ejendommen kort efter finans- og boligkrisen, hvor priserne var i bund.

Derfor steg kvadratmeterprisen i perioden, hvor Jan Elving ejede ejendommen. Det viser tal over de faktiske handelspriser fra Finans Danmarks boligmarkedsstatistik.

»Foreningen har gjort en rigtig god forretning, og det forekommer umiddelbart besynderligt, hvorfor ejeren vælger at gå så meget ned i pris for en ejendom, som i samme periode statistisk set sandsynligvis er blevet mere værd,« siger boligadvokat Henrik Høpner fra Lund Elmer Sandager.

De nye oplysninger kommer, efter at B.T. mandag kunne fortælle, at den entreprenante murer har lagt lokaler til en fest for Hells Angels på netop Siljangade 10. Ved festen i Jan Elvings ejendom fandt politiet 150 gram kokain og en skarpladt pistol.

Jan Elving er en stor og magtfuld erhvervsdrivende i København. Han er stifter af Øens Murerfirma, der med sine over 200 ansatte er et af de største i hovedstaden.

I 2017 modtog Øens Murerfirma Københavns Kommunes Erhvervspris i kategorien ‘miljø og socialt ansvar’. Overborgmester Frank Jensen (S) sagde, at murerfirmaet fortjente stor anerkendelse og fremhævede, at firmaet er et eksempel på, hvordan vækst, innovation og socialt ansvar kan følges ad.

Jan Elving er også med i Københavns Kommunes erhvervsråd, hvor han sammen med 27 andre ledere er udpeget til at rådgive borgmestrene om byens erhvervspolitik.

Elving: Lejere var utrygge

Rocker-foreningen, som Jan Elving handlede med, hedder Støtteforeningen Siljansgade 10. Samme forening ejede tidligere Lindgreens Allé 10, som er Hells Angels' tidligere hovedkvarter på Amager.

Og foreningen fik ikke bare en billig ejendom ved at handle med Jan Elving. Som en del af byttehandlen solgte rocker-foreningen som nævnt bygningen på Lindgreens Allé til Jan Elving for 3,5 millioner kroner.

Men modsat Jan Elving sørgede rockerne for at tjene på salget. Rocker-foreningen købte nemlig ejendommen for 2,6 millioner kroner i april 2007 kort før finanskrisen. Derfor faldt priserne også i perioden 2007-2011, hvor rocker-foreningen ejede ejendommen - ikke mindst i København og på Amager, viser tal fra boligmarkedsstatistikken.

I et svar til B.T. skriver Jan Elving, at det for ham handlede om at få Hells Angels væk fra Lindgreens Allé.

'Indenfor en radius af 200 meter i samme område udlejede vi mere end 6.000 kvm. til en række modevirksomheder. Flere af vores lejere følte sig utrygge ved deres nabo samtidig med, at det hæmmede det kvarterløft, vi var i gang med for at tiltrække yderligere modevirksomheder,' skriver Jan Elving og fortsætter:

'Af hensyn til vores lejere og udviklingen af hele kvarteret søgte vi at finde en mere varig løsning og efter flere års forhandlinger lykkedes det at flytte Hells Angels Amager-hovedkvarter fra Lindgreens Allé til Siljangade. Flytningen skete efter dialog og godkendelse fra Københavns Kommune, og området er i dag i betydelig udvikling,' skriver Jan Elving.

B.T. har også spurgt Jan Elving specifikt om, hvorfor han solgte ejendommen langt billigere, end han købte den til. Det har han dog ikke svaret på.