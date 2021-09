Tidligere på ugen rasede kunder mod måltidskassefirmaet HelloFresh, efter de havde fået leveret kød, der havde fået påklistret en ny holdbarhedsdato.

»Føj for helvede,« skrev en bruger på Facebook i et opslag, der er blevet delt mere end 7.000 gange.

Nu har kødfadæsen fået konsekvenser.

HelloFresh oplyser i en mail, at de har opsagt deres aktuelle samarbejde med producenten af kødet.

»Først og fremmest vil jeg sige, at vi er helt vildt kede af situationen,« skriver administrerende direktør i HelloFresh Norden, Kristian Hald.

Han skriver videre, at producenten har korrigeret holdbarhedsdatoen, efter de har haft optøet kødet og nedfrosset det igen, og at det på ingen måde er tilladt.

»Sådan noget må ikke ske, og vi har derfor opsagt vores aktuelle samarbejde med producenten,« siger Kristian Hald.

Han understreger, at kødet er sikkert at spise, såfremt kunderne ikke fryser kødet igen.

Kristian Hald oplyser også, at HelloFresh har adviseret Fødevarestyrelsen om sagen, der har konkluderet, at ansvaret ligger hos producenten.

»Sagen er lukket hos Fødevarestyrelsen hvad angår HelloFresh, da vi ikke har haft ansvaret for datomærkningen,« skriver Kristian Hald.

Fødevarestyrelsen oplyser i et skriftligt svar til B.T., at der er to problemer, hvis kød nedfryses efter at have været optøet én gang.

»Først og fremmest sker der ændringer i teksturen, og man ødelægger proteiner og aromastoffer (...) Det betyder en forringet tekstur – en forringet kvalitet,« skriver Fødevarestyrelsen.

Derudover kan der også være en øget risiko for eventuelt forekommende bakterier, oplyser Styrelsen.

»Det har dog ikke nogen betydning for fødevaresikkerheden, så længe optøningen sker ved en lav temperatur – for eksempel i køleskab – så bakterierne ikke har mulighed for at vokse til et niveau, der kan gøre dig syg,« skriver de videre.