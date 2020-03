Helle Thorning-Schmidt og hendes mand Stephen Kinnock besøgte lørdag Kinnocks forældre, for at fejre Kinnocks fars 78-års fødselsdag.

Men besøget faldt ikke i god jord hos politiet i South Wales.

Stephen Kinnock lagde et billede af besøget op på sin Twitter-profil, og det fik politiet til tasterne med en lille opsang. (SE OPSLAGET I BUNDEN AF ARTIKLEN)

I en kommentar til billedet skrev de:

»Hej. Vi ved, at det er skønt at fejre sin fars fødselsdag, men det har ikke været et besøg, der har været absolut nødvendigt.«

»Vi har alle vores rolle at spille i denne tid, og vi vil stærkt opfordre dig til at overholde de restriktioner, som er besluttet af regeringen. Tak,« skrev politiet.

Det fik dog ikke Stephen Kinnock til at skrive undskyld eller erkende sin fejl.

Han svarede politiet med følgende ord:

»Det er min opfattelse, at turen var vigtig, da jeg skulle aflevere nogle nødvendige varer til dem.«

»Jeg blev der længe nok til, at jeg kunne synge 'Happy Birthday' for ham - og så var jeg smuttet igen. Alt det bedste, Stephen.«

På billedet ligner det dog også, at den tidligere danske statsminister og ægtemand holdt behørig afstand til de aldrende forældre.

Du kan se opslaget lige her: