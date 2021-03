Selvom AstraZeneca-vaccinen, der nu hedder Vaxzevria i Danmark, er til debat og undersøges til bund, såede det aldrig tvivl i Helle Thorning-Schmidts tanker om covid-19-vaccinationen.

Det fortæller hun til B.T. dagen derpå, at hun selv er blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen, som fortsat har samme navn i Storbritannien.

»Det er ikke sådan, at de spørger, hvad for én man gerne vil have. Du møder op dér, hvor du har en aftale, og så får du den, de har.«

»Men jeg vidste også med sig selv, at jeg ville være ligeglad med, hvilken én jeg fik.«

AstraZeneca-vaccinen er til stor debat i Danmark og andre EU-lande. Havde du nogle betænkeligheder ved at tage vaccinen?

»Nej, det havde jeg ikke. Jeg har fulgt debatten nøje – og følger den også i Danmark – men jeg har stor tiltro til de britiske sundhedsmyndigheder og deres lægemiddelagentur.«

»De har begge sagt god for den og at fordelene langt overstiger ulemperne. Jeg bruger ikke meget tid på at sætte mig ind i det videnskabelige om det her, så jeg synes, det er fint at stole på de lægemiddelagenturer, der er,« lyder det fra Helle Thorning-Schmidt.

Helle Thorning-Schmidt blev vaccineret mandag og har ikke mærket andet end lidt træthed, fortæller hun. Hun har tidligere haft corona, men om det spiller ind på bivirkninger, ved hun ikke.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt på besøg i Ishøj, hvor hun boede indtil hun fyldte 20 år. Foto: Søren Bidstrup

I Storbritannien er de i gang med at vaccinere dem over 50 år, hvorfor Helle Thorning-Schmidt med sine 54 år hører under den gruppe.

Hun blev indkaldt for et par uger siden og blev mandag vaccineret i det nærmeste apotek, som briterne også benytter til vaccination.

På Instagram delte Helle Thorning-Schmidt et billede af sig, mens hun blev vaccineret.

Og med opslaget har hun også to klare tanker, som hun håber, vil gå videre, fortæller hun til B.T.

Helle Thorning-Schmidt var statsminister fra 2011 til 2015. Foto: Kim Haugaard

»For det første synes jeg, man skal tage imod vaccinen. Jo flere, der tager imod den, jo mere beskytter vi dem, der er sårbare. Og jo tidligere kan vi få vores hverdag tilbage. Jeg synes, det er fantastisk, at der er udviklet en vaccine på under et år, og at vi nu står i en situation, hvor rigtig mange mennesker kan få vaccinen.«

»Og dét, at jeg har taget imod AstraZeneca-vaccinen, er også min kommentar til, at jeg stoler på sundhedsmyndighederne. Både i Storbritannien og i Europa. Jeg stoler nok på dem til at tage en vaccine.«

Eftersom Storbritannien giver første og andet stik med 12 ugers mellemrum, forventer Helle Thorning-Schmidt at være færdigvaccineret i juni.

Ifølge BBC er der uddelt 33.678.768 vaccinedoser i Storbritannien. Det er omtrent halvdelen af landets indbyggertal.