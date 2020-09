Med et opråb til landets mediechefer, partiledere, departementschefer, NGO-direktører, bureau-direktører og fagforeningsledere blander Helle Thorning-Schmidt sig nu i debatten om sex-chikane og forskelsbehandling.

‘Hvad gør I nu?’ spørger hun cheferne i et opslag på instagram.

Den tidligere statsminister er ikke et sekund i tvivl om, at sex-chikane forekommer - også på danske arbejdspladser.

»Som leder har jeg pænt meget erfaring med sexchikanesager - to højtprofilerede sager, da jeg var formand for Socialdemokratiet, og en sag på CEO niveau fra Red Barnet UK, der stadig kastede lange skygger på min vagt som direktør for international Red Barnet fra 2016,« skriver Helle Thorning-Schmidt.

I alle tre tilfælde blev hun ‘beskyldt for at overreagere’, da hun som chef gik ind i sagerne.

»Hvilket jeg egentlig har det meget godt med i dag,« skriver hun og giver derfor de danske chefer følgende råd:

»Gør hellere for meget end for lidt. Og gør det lige nu.«

Med sit opslag viser den tidligere statsminister sin fulde opbakning til Sofie Linde og alle andre kvinder, der de seneste dage har støttet op om tv-værten ved at skrive under på, at der stadig foregår sex-chikane i den danske mediebranche.

Som en snebold begyndte den danske variant af me too-bølgen at rulle, da Sofie Linde under sin optræden i årets Zulu Comedy Galla fortalte, at hun som 18-årig blev sex-chikaneret. En chef bad den senere tv-stjerne om et blowjob, mod, at han ikke ødelagde hendes karriere. Siden har 1.615 kvinder skrevet under på en støtteerklæring til Sofie Linde. Det må være nok, mener den tidligere socialdemokratiske statsminister.

»Det må efterhånden været slået fast, at der stadig findes sexisme, forskelsbehandling og sexuel chikane i dagens Danmark,« skriver Helle Thorning-Schmidt, der ikke mener, at problemet begrænser sig til en enkelt branche.

Ifølge hende bør cheferne ikke negligere problemet, men istedet sætte fuld fokus på det. Det kan de blandt andet gøre ved at:

Invitere kvinder på arbejdspladsen til en dialog om sex chikane. Lave medarbejderundersøgelser. Sikre at alle forstår, hvad forskelsbehandling og sex chikane er. Lave obligatoriske kurser for alle medarbejdere. Sikre at alle kender klagevejene, hvis de oplever sex-chikane. Skabe en solidaritetskultur, så man tager sig af hinanden (og særligt de yngste kvinder). Vise nul tolerance overfor sex-chikane.

Opslaget, der indtil videre er liket af mere end 1.900, har fået kommentarer med fra blandt andre sangerne Annika Aakjaer og Emmeli de Forest, der sender klapsalver, mens den radikale politiker Samira Nawa skriver: 'Tak, Helle!’.

Samira Nawa har de seneste dage selv mærket, hvor voldsomme reaktioner, diskussioner om sex og grænsedragning kan vække.

I en artikel i B.T. beskrev hun torsdag, at Radikale Venstre ikke ville have gjort Jeppe Kofod til minister, hvis de kunne bestemme.

Baggrunden er en 12 år gammel sag, hvor ministeren, der dengang var 34 år og udenrigsordfører for socialdemokraterne, havde sex med en 15-årige pige ved en fest i Socialdemokratisk Ungdom.

Efterfølgende blev Samira Nawa ifølge sit eget facebook opslag kontaktet af forskellige mænd, både ukendte og politikere som Uffe Elbæk, Søren Espersen, Jesper Petersen og Lars Aslan.

»Ifølge dem er det mig, der er galt afmarcheret. Og de forsøger at tegne et billede af mig som en, der bruger det som ‘afsæt for selv at komme i avisen’. De skriver, at jeg skulle have begået en ‘svinestreg’ og har været ‘usmagelig’, ‘urimelig’ og ‘under bæltestedet’. Men ved I hvad? Det rager mig en papand,« skriver hun.