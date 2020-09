Fornyet fokus på sexisme i mediebranchen og på Christiansborg har fået tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt til at tænke dybere over Socialdemokratiets egen håndtering af sådanne sager. I dag beklager hun, at hun i sin statsministertid ikke forsøgte at stoppe det.

For ifølge Helle Thorning-Schmidt herskede der en kultur, hvor sexsager blev fejet ind under gulvtæppet:

»Det var sådan mange sexchikanesager blev løst dengang. Det var rutine med tavshedsklausuler, og ingen tænkte på at lave store undersøgelser af kulturen. Fagforeningen har formentlig underskrevet hundredvis af fortrolighedsaftaler i sexchikanesager. De var med på det,« siger Helle Thorning-Schmidt til Weekendavisen.

Man forsøgte altså at tysse skandaler ned, indgå et forlig og endda lave tavshedsklausuler, så ingen måtte fortælle om sexchikanen.

Helle Thorning Schmidt var formand for Socialdemokratiet, da den dengang 34-årige Jeppe Kofod i 2008 havde sex med en kun 15-pige, efter han havde holdt oplæg for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Her var Helle Thorning-Schmidt hurtigt til at reagere og tog med det samme alle ordførerskaberne fra Jeppe Kofod, men fem måneder senere fik han dem tilbage, og alting fortsatte som det plejede i Socialdemokratiet.

Tre år senere fandt en anden omtalt sexskandale i Socialdemokratiet sted. Her havde partiets gruppeformand, Carsten Hansen, gjort upassende tilnærmelser til sin unge, kvindelige sekretære. Her missede Helle Thorning-Schimidt også chancen for at sætte en stopper for det.

Men kulturen var, ifølge Helle Thorning-Schmidt, en anden dengang. Når Helle Thorning-Schmidt sagde fra, følte folk, hun overreagerede, og det var svært for hende at ændre kulturen alene. Og som hun selv beskriver det, så sagde hendes moralske kompas hende ikke dengang, at det var forkert at indgå forlig og fortrolighedsaftaler.

I dag fortryder Helle Thorning-Schmidt, at hun ikke undersøgte hele kulturen i Socialdemokratiet for systematisk sexisme, så hun kunne passe bedre på piger og kvinder i partiet.

Hvis en sådan undersøgelse blev sat i gang, vil den, ifølge Helle Thorning-Schimidt, vise en ensartet maskulin kultur i Socialdemokratiet. En kultur, hvor en hård tone over for kvinder og LGBTQ-personer var tilladt.

Selv husker Helle Thorning-Schmidt, at bestemte politikere blev omtalt som nogle man skulle passe på og holde sig fra på dansegulvet, fordi de var 'gramsetyper' eller 'klamme typer'.

At disse sexsager overhovedet fandt sted, mener Helle Thorning-Schmidt, handler om, at kulturen tillod det og dækkede over det. Men hun mener også, det er tid til et opgør med kulturen og foreslår derfor Socialdemokratiet at igangsætte en større undersøgelse.