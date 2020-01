Helle Thorning-Schmidt har fået nyt job.

Hun har sagt ja til at blive én af de to formænd for et nyetableret højniveau-panel hos FN, som skal bekæmpe skatteunddragelse, skattely og korruption.

Jobskiftet sker, efter formanden for FN's Generalforsamling og formanden for FN's Økonomiske og Sociale Råd har anmodet Danmark om at stille med en medformand til det nye panel.

Og her er valget altså faldet på den tidligere statsminister, der sammen med Nigers tidligere premierminister Ibrahim Mayaki skal stå i spidsen for panelet med 15 medlemmer.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er tilfreds med, at FN ser potentiale i danske ledere.

»Jeg er meget stolt over, at FN rækker ud efter dansk lederskab, når der skal findes løsninger på store globale problemstillinger som den grønne omstilling og kampen mod skatteunddragelse og skattely,« siger han i en pressemeddelelse.

At lige netop Helle Thorning-Schmidt skal være med til at løse opgaven, som udenrigsministeren beskriver som 'hjerteblod for ham', er han tryg ved:

»Jeg er glad for, at Helle Thorning Schmidt har påtaget sig den spændende formandsrolle. Det står hun rigtig godt rustet til. Og jeg vil se frem til at følge arbejdet.«

Også regeringens minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn (S), er tilfreds med valget af Helle Thorning-Schmidt.

»Opgøret med global grådighed, svig og ansvarsløshed er afgørende for at sikre finansiering til verdensmålene. Og for at komme den enorme globale ulighed til livs,« siger han og fortsætter:

»Jeg er glad for, at Helle Thorning Schmidt har sagt ja til denne udfordring og vil være med til at give Danmark en stærk rolle på et centralt område for opnåelsen af FN's verdensmål.«

Dermed får Helle Thorning-Schmidt snart endnu en lederrolle på sit CV. Foruden rollerne som leder for Socialdemokratiet og statsminister har hun også fra 2016 til 2019 arbejdet som direktør for Red Barnets internationale hovedsæde i London.