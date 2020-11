Skal de ældre, der bestemt ikke har et langt liv foran sig, være isolerede og afskåret fra deres allernærmeste den sidste tid, de lever?

Sådan spørger Helle Møller Petersen, der gerne så, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke snarest muligt fik lempet reglerne for besøgsrestriktioner på plejehjem og i plejeboliger, som blev indført på grund af risikoen for coronasmitte.

Hun forstår ikke reglen om, at de ældre – i deres egen plejebolig – kun må få besøg af en enkelt pårørende.

»Min mor betaler sin husleje – det er hendes egen bopæl. Hun burde selv have lov til at bestemme, hvem hun vil have besøg af, som minimum hendes allernærmeste, som hun plejede at se fast nogle gange om ugen. Jeg er meget frustreret og synes, at regeringen umyndiggør de ældre på plejehjemmene,« siger Helle Møller Petersen.

»Jeg er klar over, at der er noget plejepersonale, som går ind og ud af hendes bolig. Men det skal vel ikke stille hende dårligere, bare fordi hun har brug for hjælp?«.

Hendes 86-årige mor, Ulla, lider af vaskulær demens. Moren har foruden Helle to andre børn på 60 og 58 år og et barnebarn på 20 år.

På grund af sygdommen er det svært for Helles mor at forstå, hvorfor det kun er Helle, der må komme på besøg i hendes plejebolig, og ikke hendes to andre børn og hendes barnebarn. De er i stedet henvist til udebesøg i en pavillon.

»Det er jo fint, at plejepersonalet gør alt, hvad de kan, men at sidde ude i en pavillon er bare ikke det samme som at sidde i en stue, hvor hun kan lægge sig på sofaen og slappe af, mens vi er der. Det er ikke hyggeligt for min mor,« siger datteren.

Helle ses her sammen med sin mor, 86-årige Ulla. Foto: Privat. Vis mere Helle ses her sammen med sin mor, 86-årige Ulla. Foto: Privat.

Hun forklarer, at hendes 86-årige mor er utrolig tæt knyttet til alle sine børn og sit barnbarn.

»At det kun er en af os, der må komme og besøge hende i hendes bolig, har hun det meget skidt med. Hun kan ikke forstå, at de ikke må komme og få en kop kaffe eller spise en hyggelig middag sammen med hende, som de plejer at gøre,« siger Helle Møller Petersen.

Savnet resulterer sommetider i, at plejepersonalet hjælper den demente kvinde med at ringe til sine pårørende, så hun kan høre deres stemme.

»Hun hulker og kan ikke forstå noget som helst,« siger den 53-årige kvinde.

Helle ses her sammen med sin niece, Samira, og sin 86-årige mor, Ulla, der ikke kan forstå, hvorfor hun er underlagt besøgsrestriktioner i sin egen plejebolig. Foto: Privat. Vis mere Helle ses her sammen med sin niece, Samira, og sin 86-årige mor, Ulla, der ikke kan forstå, hvorfor hun er underlagt besøgsrestriktioner i sin egen plejebolig. Foto: Privat.

Hun mener, det er forkert, at en ældre dame bliver frataget vigtig tid sammen med sine nærmeste.

»At skulle vælge et af sine børn frem for de andre er bestemt ikke let. Det er vist ikke noget, ældreministeren selv ville ønske at blive udsat for,« siger hun.

Familien har ikke ønsket at udsætte Ulla for det svære valg. De har derfor valgt for hende, at det er Helle, der så tit som muligt kommer forbi.

SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, har nu indkaldt sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd for at spørge til, hvordan han vil sikre, at nedlukningen i vores samfund på grund af coronavirus ikke har så store konsekvenser for borgere med demens, som en nylig rapport fra Alzheimerforeningen dokumenterer.

Helle Møller Petersen har store forhåbninger til samrådet:

»Jeg håber meget, de kommer frem til, at man gerne må have sine allernærmeste på besøg og ikke bare en enkelt pårørende,« siger hun.