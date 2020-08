De fleste mennesker har nok et stort behov for at holde dørene åbne og lufte lidt ud i den nuværende sommervarme. Men ikke Helle Genske. Hun holder dørene hermetisk lukket.

I området omkring hendes hus i Vindinge lidt udenfor Roskilde lugter der nemlig så frygteligt, at man må holde døre og vinduer lukket. Et par kilometer væk ligger virksomheden Solum. Danmarks største producent af kompost. Det skriver TV2 Lorry.

»Det er sådan en rådden, sødlig lugt Det er irriterende at bo et sted, hvor man er så belastet flere gange om ugen,« siger Helle Genske til TV2 Lorry.

Kompost er haveaffald, der bliver nedbrudt. Det tager cirka et halvt år, og alt imens så lugter det ganske frygteligt.

Det er ikke altid det er lige slemt, men lugten er der altid, forklarer Helle Genske. Sidste år var det værre end nogensinde, da Solum forsøgte at begrænse lugten med nogle særlige biofiltre, som i stedet gjorde det hele meget værre.

TV2 Lorry har besøgt virksomheden Solum, som lægger sig fladt ned og indrømmer, at deres produkt ikke er spor rart at lugte til, og at beboere inden for nogle kilometers omkreds meget forståeligt er plaget af det. Derfor har virksomheden blandt andet købt nogle store maskiner, som kan flytte rundt på bunkerne.

Det virker, men ikke tilstrækkeligt.

Helle Genske vil have virksomheden et andet sted hen og lugte. Og det er en rigtig god ide, forklarer Morten Strandlod, der er kommerciel direktør i Solum.

Han forklarer, at det dog kræver at Roskilde Kommune hjælper med at finde et nyt sted, hvor den ildelugtende virksomhed kan slå sine folder.

Ifølge TV2 Lorry kommer sagen snart op i Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg.