»Det er så mega fedt. Jeg kan næsten ikke få armene ned.«

Selvom Helle Rasmussen, der bor i Øster Sundby, bobler af glæde nu, så har det ikke været tilfældet de seneste mange år. Faktisk langt fra.

Glæden vender vi tilbage til – i stedet går vi nogle år tilbage. Helle Rasmussen bor klos op af Den Nordjyske Motorvej, hvor der dagligt kører knap 100.000 biler frem og tilbage med mindst 110 km/t.

Og det sætter et negativt præg på dagligdagen.

Helle Rasmussen er en af dem, der er begejstret ved udsigten til et støjværn. Hun bruger aldrig hendes baghave på grund af støjen fra E45. Foto: Helle Rasmussen Vis mere Helle Rasmussen er en af dem, der er begejstret ved udsigten til et støjværn. Hun bruger aldrig hendes baghave på grund af støjen fra E45. Foto: Helle Rasmussen

Støjen er simpelthen ulidelig, siger hun:

»Det er forfærdeligt at bo her. Det er meget barsk, for prøv at forestille dig konstant at have så meget larm.«

»Jeg kender ingen her på vejen, der bruger deres baghave. Jeg selv kigger på mine blomster og holder haven ved lige, men ellers sidder jeg i forhaven eller mit udehus,« forklarer Helle Rasmussen.

Helle Rasmussen har boet på samme villavej i Øster Sundby i 32 år, hvor mængden af biler blot er taget til – og det samme er støjen.

Den er af eksperter vurderet til at have en decibel på »et stykke over 70«, hvilket kan være skadeligt og øge risikoen for høreskader med tiden. Ifølge Audika, der har hørecentre i hele landet, kan det sammenlignes med lyden af en græsslåmaskine, når decibelniveauet når omkring 90.

Ifølge Miljøstyrelsen kan vejstøj påvirke din sundhed i form af blandt andet søvnproblemer, forhøjet blodtryk, stress og forøget risiko for hjertesygdomme.

For Helle Rasmussens vedkommende har det betydet, at hun ikke kan grille i sin baghave, hvor solen ellers står skarpt. Hun har skiftet soveværelse, så det nu ligger placeret ud til forhaven. Men hun har ikke villet flytte, men i stedet valgt at kæmpe.

Tilbage i 2020 igangsatte hun derfor en underskriftsindsamling, der lige nu tæller knap 250 underskrifter, ligesom hun har råbt højt om problemet til Vejdirektoratet og en række politikere. Sidstnævnte har da også været på besøg, hvor de selv fik sagen at mærke på egen krop.

»Jeg havde besøg af nogle politikere til kaffe klokken halv fire om eftermiddagen, og de kunne ikke holde ud af sidde dér. De ville hellere sidde i udestuen.«

Men som Helle Rasmussen selv påpeger, skal det ikke være negativt det hele. For nu bliver det lyttet.

Vejdirektoratet præsenter på et borgermøde 10. maj deres planer for, hvordan lydniveauet fra motorvejen kan sænkes for de omkringliggende boliger, som du kan se herunder.

Her bliver støjskærmene sat op. Foto: Vejdirektoratet Vis mere Her bliver støjskærmene sat op. Foto: Vejdirektoratet

7,7 kilometer med støjskærme bliver løsningen. Skærme, som dog først bliver sat op i løbet af 2023. Helle Rasmussen har fået fortalt, at skærmene bliver op til seks meter høje.

Det betyder også, at en del sol forsvinder fra grundene. Men det er Helle Rasmussen fuldt ud klar på, for decibelniveauet kommer ned omkring de fem, lyder meldingen.

»Det går nok (med mindre sol, red.). Det er jo giga usundt at bo i støj, og du kan simpelthen ikke holde ud at sidde der.«

Det er blevet vurderet, at der er 3.767 støjbelastede boliger i Aalborg. Men forhåbentlig kommer Helle Rasmussens bolig ikke til at høre under denne kategori i fremtiden.

»Da jeg købte boligen for 32 år siden, sagde min far, det var en dårlig idé på grund af motorvejen. Desværre fik han ret.«

»Men nu sker der endelig noget. Det viser bare, at det nytter at gøre noget ved sagen.«