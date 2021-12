Tøj, skabe, cykler og skoletasker.

Det er bare nogle af de mange, mange ting, som Helle Birk Hansen fra Skødstrup har stående i sin carport.

Tingene har hun fået fra nær og fjern, når folk engang imellem kommer forbi med en pose tøj eller aftaler at læsse en kommode af.

Men det er ikke til Helle selv. Det er til dem, der har brug for det, siger hun.

Først skal vi spole tiden nogle år tilbage. Omkring 300 flygtninge stoppede al trafik på Sønderjyske Motorvej, da de gik fra Padborg mod Rødekro i sensommeren 2015.

Det er billeder, de fleste af os husker tydeligt - og det satte tanker i gang hos Helle Birk Hansen.

»Jeg tænkte, 'jeg er nødt til at gøre noget',« siger hun til B.T. Og det gjorde hun så.

Dengang havde hun hørt om Venligboerne, der blandt andet hjælper flygtninge og asylansøgere med at komme godt på plads. Hun stillede sig til rådighed for dem og begyndte at køre ting og sager til asylcentre i Grenå.

Siden da har det taget fart. Hun fandt ud af, at det gik hurtigere, hvis hun stod for det hele selv.

Folk fra området stiller ofte aflagte eller ubrugte ting og sager hos Helle. Foto: Privatfoto Vis mere Folk fra området stiller ofte aflagte eller ubrugte ting og sager hos Helle. Foto: Privatfoto

I dag har hun sin egen genbrugsstation i carporten, hvorfra hun med hjælp fra ressourcestærke syriske mænd samler ting, tøj og møbler ind til ja - dem, der har brug for det.

Og der er røget tonsvis af ting igennem hendes carport efterhånden, siger hun.

»Alle kender snart min lille carport her, og de ved, at de altid bare kan smide ting af. Så koordinerer jeg med folk på Facebook og finder ud af, hvem der eventuelt har brug for nogle af tingene - og så bliver de hentet og kørt ud til folk.«

Poser med tøj kan man altid bare læsse af, mens hun gerne vil have tilsendt billeder af møbler og andre større ting, så hun kan undersøge, om der faktisk er nogen, der kan bruge det. Særligt mobiltelefoner og cykler vækker stor glæde.

De syriske mænd, som hun efterhånden er blevet gode venner med, har store netværk igennem sprogskolen Lær Dansk. Så de ved lige præcis, hvem der kunne bruge tøj til en pige på fire år, eller hvem der mangler en kommode til lejligheden.

Helle Birk Hansen er med egne ord »koordinator og bindeled« - ifølge hende er det ikke et voldsomt stort arbejde, men uden tvivl et meget givende et af slagsen.

»Det er helt fantastisk, hvordan man med ikke ret meget arbejde kan sørge for, at rigtig mange mennesker får glæde af de her ting.«

Cykler og mobiltelefone »går som varmt brød,« fortæller Helle. Foto: Privatfoto Vis mere Cykler og mobiltelefone »går som varmt brød,« fortæller Helle. Foto: Privatfoto

I perioder har hun forsøgt at skalere det lidt ned, når det blev lidt for presset med et job som tandplejer ved siden af samt to børn, en mand og en hest.

Men så går der en uge, og så savner hun det alligevel.

»Det niveau, det er på nu, er nemt og dejligt, og det giver mig en god ro,« siger hun.

Hun håber, at der sidder andre derude i lokalsamfundene, der kunne finde på at starte lignende initiativer op.

Lige nu er der eksempelvis et stort behov for varmt tøj. Så har man noget liggende, er man velkommen hos Helle i carporten på Løgten Østervej 44 i Skødstrup.