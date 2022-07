Lyt til artiklen

En 54-årig mand er meldt savnet, og Forsvaret er lige nu i gang med et større eftersøgningsarbejde.

Det oplyser vagthavende ved Forsvarets Operationscenter til B.T.

»En mand er meldt savnet efter han ikke er vendt tilbage til tiden,« oplyser vagtchefen.

Derfor har Forsvaret sendt to helikoptere, hjemmeværnsskibe, beredskabsskibe og civile skibe ud for at søge efter manden, som der lige nu ledes efter i Diernæs Bugt ud for Vikær Strand nær Haderslev.

Forsvaret har fundet jollen, som manden angiveligt befandt sig på. På båden var også mandens tøj.

Ifølge TVSyd sejlede manden ud i sin jolle i middags for at sætte garn, og at pårørende siden er blevet bekymret.

Eftersøgningsarbejdet udføres af Forsvarets Joint Rescue and Coordination Center (JRCC), og til B.T. fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, at politiet arbejder på land og bistår JRCC med indsatsen.

Hvis du har været vidne til situationen eller hørt noget, så kan politiet kontaktes på telefon 114.