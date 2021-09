Nye, moderne bygninger skyder i vejret, veje anlægges og grønne parker giver plads til fællesskabet.

Det er, hvad beboerne i Gellerupparken kan se frem til med helhedsplanen, der nu er blevet godkendt af Brabrand Boligforening, som Jyllandsposten skrev tirsdag morgen. Men det er ikke dem alle, der kommer til at nyde godt af planen.

Nogle af beboerne vil nemlig blive tvunget fra deres bolig, når byggeriet går i gang. Og det er ikke retfærdigt mener formand for Gellerupparkens formand, Youssef Abdul Kader:

»Jeg tør ikke købe en seng, fordi jeg ikke ved, om jeg pludselig skal flytte, eller om jeg får lov til at komme tilbage,« siger han.

Han understreger, at vilkårene skaber utryghed blandt beboerne i området, fordi de ikke ved, om der vil være en bolig til dem, når renoveringen er slut.

Det skyldes, at 600 boliger i Gellerupparken skal rives ned, mens andre skal renoveres til nye moderne lejligheder – med nye og dyrere huslejer.

Ved Boligforeningen Brabrand anerkender man, at det skaber nogle problemer for de beboere, der bor i området.

»Jeg har stor forståelse for, at der er nogle, der er meget kede af, at de bliver tvunget til at flytte fra en bolig, de er glade for at bo i«

»Det er et stort indgreb i en families liv. Så formanden har ret i, at det er synd for nogle gode lovlydige borgere, der bliver tvunget til at flytte,« siger Keld Albrechtsen, der er formand for Brabrand Boligforening.

Selvom han ikke mener, det er rart at tænke på, synes han dog, man skal huske på, hvorfor planen også er god og nødvendig.

»Det er nogle gange godt at minde om, hvad bagtæppet er. Når man ser på Göteborg og Malmø og de uroligheder, de har i boligområderne, så er vi lysår fra det. Det er vi, fordi vi har lavet visionære og fremsynet planer både fysisk og socialt i områderne,« siger han.

Helhedsplanen for Gellerup I 2010 indgik Aarhus kommune og Brabrand Boligforening en aftale om den første helhedsplan for Gellerup. Planen skal gennemføres frem mod 2030. Målet er ifølge planen at skabe en blandet bydel med en alsidig beboersammensætning, et trygt miljø og at gøre op med områdets fysiske og sociale isolation. Første del af planen er gennemført og med godkendelsen af helhedsplanen vil anden fase begynde.

Denne del er nu godkendt af Brabrand Boligforening og vil omfatte renovering af fem boligblokke med 600 boliger og nedrivning af syv boligblokke med 400 boliger. Den vedtagne plan har en finanseringsramme på 1,3 milliarder kroner. 53 på repræsentantskabsmødet stemte ja til helhedsplanen, mens 21 stemte imod.

Han understreger, at han er glad for, at det er lykkedes at få planen godkendt, og at han forventer, at en ny og fin bydel med forskellige boligtyper, vil tiltrække mange forskellige beboere.

Det mener Youssef Abdul Kader dog ikke, han eller beboerne i området kan bruge til så meget.

»Jeg har boet i området i 30 år og alle år, har de sagt, de ville renovere. Det, synes jeg, er rigtig fint, men nu skal jeg flytte og kan ikke være sikker på, jeg kan komme tilbage. Det får jeg jo ikke gavn af, så skulle jeg være glad for det?« spørger han retorisk.

Youssef Abdul Kader kunne godt flytte tilbage til sin egen lejlighed, men den vil blive mindre og dyrere, og det, synes han ikke, er i orden.

Han mener, man sagtens kunne renovere boligerne uden at smide beboere ud eller rive bygninger ned.

Keld Albrechtsen understreger, at man gør, hvad man kan for at skabe de bedste vilkår for de beboere, der er tvunget til at flytte.

»Jeg sidder ikke her og jubler, men jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne for, at beboerne trods alt har de mindst ringe muligheder for at komme videre,« siger han.

Beboerne vil blive tilbudt genhusning i andre almenboliger i Aarhus, hvis de ikke har mulighed for at blive boende i Gellerupparken. De vil også blive tilbudt at blive boende, men så skal de betale den nye og dyrere husleje.

Det kan dog ikke garanteres, at de almenboliger, som beboerne bliver tilbudt er til samme pris, som den de sidder i på nuværende tidspunkt.