Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var noget af et gigantisk chok, der ramte Helene Aalling Olesen og hendes familie, da de lørdag aften kom kørende i jyske Brørup.

For ud af det blå blev deres bil ramt af en gigantisk isklump.

»Vi kan intet se, og alt bliver ligesom hvidt. Jeg bremser hårdt, og heldigvis er der ingen bag mig, for jeg når ikke at orientere mig. Vi når heller ikke at se, hvor isklumpen kommer fra,« fortæller Helene Aaling Olesen, der havde både børn og mand i bilen.

Helene og manden holder ind til siden, og her ser de en gruppe drenge, der løber over vejen, og så sætter Helenes bedre halvdel eller i løb.

Men desværre uden held.

I stedet tog hun hjem og skrev et opslag på den lokale Facebook-gruppe, hvor hun beskrev den ubehagelige oplevelse.

»Vi var alle meget rystede, for det kan jo hurtigt gå galt. Man har hørt om historierne før, og vi havde altså børn med« siger hun.

Helene havde dog slet ikke forventet, hvad der ville ske, når hun skrev sit opslag på Facebook.

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Hurtigt rullede det nemlig ind med flere andre borgere fra den jyske by, der også havde oplevet at blive ramt af store isklumper, mens de kom kørende i deres bil.

Rikke Marie Hansen er én af dem.

Sent fredag aften kom hun og hendes mand nemlig kørende hjem fra en festlig aften i Esbjerg, da de pludselig lød et stort bump inde i bilen.

»Det lød som om, at der blev kastet en sten. Det var min første indskydelse, men da jeg så kom hjem på Facebook, kunne jeg se, den var helt gal,« siger hun og fortsætter:

»Jeg blev meget forskrækket, og jeg synes så sandeligt ikke, at det er sjovt. Det er åndssvagt og langt ude over drengestreger.«

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser til B.T., at man ikke har modtaget nogen anmeldelser om isklumpekast mod bilerne, men at man naturligvis tager det meget seriøst, hvis man modtager nogen.