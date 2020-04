Manglen på værnemidler mod coronavirus vækker stadig større bekymring.

Både på visse afdelinger på sygehuse, på plejehjem og senest også hos de praktiserende læger, hvor Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, kalder det uholdbart, at praktiserende læger ikke er i stand til at blive beskyttet bedre mod coronasmitte fra patienterne.

Eller at smitten går den anden vej.

Helene Viftrup Jensen er også bekymret. Hun er bekymret for, at hendes 82-årige mor fra Maribo - og moderens plejere - bliver smittet med coronavirus, fordi de SOSU-assistenter og hjemmehjælpere, som kommer to gange dagligt hos hendes mor, også er ramt af mangel på for eksempel masker.

»Vi får hele tiden at vide, at vi skal holde to meters afstand. Men som handicappet og hjemmehjælpsmodtager - og også som hjemmehjælper - kan det jo ikke undgås, at man kommer helt tæt på hinanden. Jeg er rystet over, at man ikke prioriterer den gruppe højere,« siger Helene Vifttrup Jensen.

»Tandlæger kommer jo også helt tæt på deres patienter, men der er ingen tandlæger, som ikke er beskyttet. Hvad er forskellen i forhold til dem, der modtager hjemmehjælp? Og dem der arbejder i hjemmeplejen?,« spørger hun retorisk.

Helene Viftrup Jensen har talt med den hygiejnesygeplejerske, som har ansvaret for, at de værnemidler der er til rådighed lokalt hos hendes mor bliver brugt bedst muligt.

Forventeligt har hun fået det svar, at kommunen gør alt, hvad man kan, men at der i øjeblikket desværre ikke er masker til alle hjælperne i hjemmeplejen.

»Det er ikke fordi, jeg ikke kan forstå den problemstilling. Jeg har fået oplyst, at de følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som siger, at mundbind ikke skal anvendes forebyggende. Men jeg synes, det er alt for letkøbt, når vi igen og igen hører fra Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, at masker ikke hjælper, og at man derfor ikke anbefaler at bruge maske. Vi kan jo se, at en række andre lande påbyder brug af maske. Også i det offentlige rum,« siger hun.

»I Danmark anbefaler myndighederne, at vi skal holde to meters afstand til hinanden. Men det kan ældre og handicappede jo ikke, når de modtager hjælp til eksempelvis bad og påklædning. Og så bør plejepersonale og modtagere af hjælp vel i det mindste blive tilbudt et mundbind eller blive testet for coronavirus. Det er jo begge parter, der er sat i en utryg situation,« fastslår Helene Viftrup Jensen.

Spørgsmålet om værnemidler og deres effektivitet presser sig aktuelt så meget på, at fredagens pressemøde med de danske myndigheder - denne gang med Sundhedsstyrelsen som hovedaktør - handlede kun om netop dét.

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, siger:

»Når der er mangel på værnemidler, er det helt afgørende, at vi bruger dem vi har, hvor der er størst behov. Vi er nødt til at gå strikt efter det nødvendige.«

Og Christian Harsløf, direktør i KL, der har kontakten ud til kommunerne, som hjemmeplejen hører under, siger:

»Opgaven er at bruge værnemidlerne der, hvor der er størst behov. Vi har daglig kommunikation med de enkelte kommuner og gør alt det, vi kan. Store og små danske virksomheder har kastet sig ind i kampen om at få produceret nye værnemidler. Det er en glædelig ting, der gør, at vi indenfor få dage kan få fyldt lagrene op igen.«

Hvad det betyder for Helene Viftrup Jensens 82-årige mor i Maribo, er der stadig intet svar på.