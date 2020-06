15. august 2019 skinner solen på Kreta, og iført sin Spies-uniform har Helena Tulinius Godborg fundet sit bedste smil frem, mens hun sørger for sine danske chartergæster på den græske turistø.

Men da den 23-årige kvinde tjekker sin e-mail, kan hun se, at hun har fået en e-Boks-meddelelse fra selveste Rigspolitiet.

»Jeg tænker, at det er mærkeligt, for hvad skulle de sende til mig?« husker Helena Tulinius Godborg i dag.

Kort efter bliver enhver kvindes værste mareridt til virkelighed for Helena: I meddelelsen fra Rigspolitiet fremgår det, at hun er én blandt over 700 kvinder, der har fået delt nøgenbilleder i et stort kartotek.

Og ja, Helena kan godt erindre, at hun før har sendt den type billeder til en ekskæreste.

Men nej, Helena har aldrig givet tilsagn til, at de billeder nu pludselig skal ligge på nettet til fri afbenyttelse med hendes fulde navn vedhæftet.

Af samme grund bliver Helena rystet, mens hun står dér midt under sit guideophold på Kreta.

»Det værste var, at de har siddet og fundet mit fulde navn, min adresse og taget mit profilbillede på Facebook til den liste. Og så er det også ubehageligt, at jeg ikke ved, hvilke billeder det præcist er. Det var frygteligt,« siger Helena til B.T og fortsætter:

»Det er jo som et Ikea-katolog. Man føler sig som en vare.«

Helena har derfor brugt det seneste år på at være frustreret og ked af det over billederne, men tirsdag forvandlede de følelser sig til forargelse og vrede.

Her blev en 25-årig mand nemlig straffet med fem måneders betinget fængsel for sin del i det krænkende onlinekatalog, hvor han var med til at reklamere for nøgenbillederne af de mange kvinder.

Samtidig skal han betale 5.000 kroner til en række af pigerne – herunder Helena.

Men det giver hun ikke meget for. Tværtimod.

»Så får jeg de 5.000 kroner, men det var jo nærmest, som om man så følte sig som en prostitueret, der bliver betalt for billederne. Det er latterligt, og hvis jeg ville betales for billederne, havde jeg da bare skrevet til side 9,« siger Helena.

Det er dog ikke det værste, mener hun. Dommen på fem måneders betinget fængsel, hvor den 25-årige mand altså ikke skal ind at sidde, er med Helenes ord »rystende«.

»Over 700 kvinder er blevet berørt af det her og skal leve med det resten af deres liv, mens han helt undgår at komme i fængsel. Det er en ALT for lille straf, og det er jo heller ikke sikkert, at han ender med at betale de penge, som han skal,« understreger hun.

Når Helena fortæller, at hun skal leve med det resten af livet, så har hun allerede fået en forsmag på, hvad det betyder.

Da hun kom hjem fra Grækenland, kunne hun godt mærke, at de delte billeder begyndte at fylde mere og mere i hendes hoved, og at det var svært at bearbejde.

Til sidst måtte hun erkende, at hun havde brug for hjælp.

»Psyken kunne ikke holde til det, så jeg har gået til psykiater og gør det også stadig,« fortæller hun.